34 perce
Mosolygós almákkal jutalmazták az adományozókat Szandaszőlősön
Az Eszterlánc Óvodában gyűjtöttek adományokat a Szolnok-Tisza Rotary Club tagjai.
Az adományozók mosolygós almákkal térhettek haza a rendezvényről
Fotó: Nagy Balázs
Már hagyománynak számítóan idén hetedik alkalommal hirdetett adománygyűjtő akciót a Szolnok-Tisza Rotary Club. A Mosolygós alma elnevezésű projekt keretében szerdán délután a szervezet tagjai szandaszőlősi önkéntes diákok keze által mosolygósra festett almákkal jutalmazzák meg az adományozókat. Idén az Eszterlánc Óvodában kezdték a gyűjtési akciót a rotarysok.
Mosolyt és almát is kaptak azok, akik adományoztakFotók: Nagy Balázs
