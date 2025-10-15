Mosolygós almákkal jutalmazták az adományozókat Szandaszőlősön

Már hagyománynak számítóan idén hetedik alkalommal hirdetett adománygyűjtő akciót a Szolnok-Tisza Rotary Club. A Mosolygós alma elnevezésű projekt keretében szerdán délután a szervezet tagjai szandaszőlősi önkéntes diákok keze által mosolygósra festett almákkal jutalmazzák meg az adományozókat. Idén az Eszterlánc Óvodában kezdték a gyűjtési akciót a rotarysok.