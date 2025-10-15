október 15., szerda

Mosolygós almákkal jutalmazták az adományozókat Szandaszőlősön

Címkék#adomány#hagyomány#szervezet#Szolnok-Tisza Rotary Club

Az Eszterlánc Óvodában gyűjtöttek adományokat a Szolnok-Tisza Rotary Club tagjai.

Nagy Balázs
Mosolygós almákkal jutalmazták az adományozókat Szandaszőlősön

Az adományozók mosolygós almákkal térhettek haza a rendezvényről

Fotó: Nagy Balázs

Már hagyománynak számítóan idén hetedik alkalommal hirdetett adománygyűjtő akciót a Szolnok-Tisza Rotary Club. A Mosolygós alma elnevezésű projekt keretében szerdán délután a szervezet tagjai szandaszőlősi önkéntes diákok keze által mosolygósra festett almákkal jutalmazzák meg az adományozókat. Idén az Eszterlánc Óvodában kezdték a gyűjtési akciót a rotarysok.

Mosolyt és almát is kaptak azok, akik adományoztak

Fotók: Nagy Balázs

 

 

