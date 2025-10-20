október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

1 órája

Megdöbbentő fotók érkeztek a halálos kengyeli motorbaleset helyszínéről – galériával

Címkék#baleset#halálos áldozat#motorbaleset

Tragikus közlekedési baleset történt vasárnap Bagimajor és Kengyel között. Az esetről megdöbbentő fotók érkeztek a hatóságtól. Mutatjuk a szomorú felvételeket!

Rimóczi Ágnes

Személyautó és motorkerékpár ütközött Kengyelnél vasárnap. A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságtól fotók érkeztek a szörnyű balesetről.

Halálos áldozatot követelt a vasárnapi motoros baleset
Forrás: Tiszaföldvár ÖTP

Összeütközött egy személygépkocsi és egy motorkerékpár vasárnap délután Kengyel külterületén. Ahogy hírportálunkon is beszámoltunk: a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók mindkét járművet áramtalanították, a motorból kifolyt üzemanyagot felitatták, majd a közútkezelővel közösen megtisztították az úttestet.

Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta hírportálunkat: a helyszínre riasztott mentőegység az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudta már megmenteni a 30 év körüli férfi életét.

Megdöbbentő baleset Kengyelnél

Fotók: Tiszaföldvár ÖTP

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu