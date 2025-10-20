2 órája
Megdöbbentő fotók érkeztek a halálos kengyeli motorbaleset helyszínéről – galériával
Tragikus közlekedési baleset történt vasárnap Bagimajor és Kengyel között. Az esetről megdöbbentő fotók érkeztek a hatóságtól. Mutatjuk a szomorú felvételeket!
Személyautó és motorkerékpár ütközött Kengyelnél vasárnap. A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságtól fotók érkeztek a szörnyű balesetről.
Összeütközött egy személygépkocsi és egy motorkerékpár vasárnap délután Kengyel külterületén. Ahogy hírportálunkon is beszámoltunk: a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók mindkét járművet áramtalanították, a motorból kifolyt üzemanyagot felitatták, majd a közútkezelővel közösen megtisztították az úttestet.
Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta hírportálunkat: a helyszínre riasztott mentőegység az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudta már megmenteni a 30 év körüli férfi életét.
Megdöbbentő baleset KengyelnélFotók: Tiszaföldvár ÖTP
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Nincs vége a napnak: Jászberényben egy autó az árokban landolt a brutális csattanás után