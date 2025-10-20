Megdöbbentő fotók érkeztek a halálos kengyeli motorbaleset helyszínéről – galériával

Személyautó és motorkerékpár ütközött Kengyelnél vasárnap. A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságtól fotók érkeztek a szörnyű balesetről.

Halálos áldozatot követelt a vasárnapi motoros baleset

Forrás: Tiszaföldvár ÖTP

Összeütközött egy személygépkocsi és egy motorkerékpár vasárnap délután Kengyel külterületén. Ahogy hírportálunkon is beszámoltunk: a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók mindkét járművet áramtalanították, a motorból kifolyt üzemanyagot felitatták, majd a közútkezelővel közösen megtisztították az úttestet.

Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta hírportálunkat: a helyszínre riasztott mentőegység az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudta már megmenteni a 30 év körüli férfi életét.