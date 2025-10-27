Ugródeszka vagy csapda? 4 millió forint, havi 35 ezres törlesztővel, kamatmentesen! – szakértő válaszol

A munkáshitel egy óriási segítség a fiataloknak, hogy elinduljanak az élet rögös útján. Ennek segítségével a 17–25 év közöttiek 4 millió forinthoz is hozzájuthatnak havi mindössze 35 000 forintos törlesztőrészlettel – ráadásul akár kamatmentesen! Mit kell tudni róla?

A munkáshitel akár az első saját vállalkozás beindítására is használható. Egy jól kitalált üzleti tervvel pedig egy egész életet is meg lehet alapozni

A munkáshitel nagy segítség a fiatal munkavállalóknak – így támogat a kormány

A munkáshitel 2025 elején indult, és már az első hónapokban több mint 12 000 fiatal igényelte. A cél egyszerű: segíteni azokat, akik elindulnak a munka világában, de még nem tudtak tartalékot felhalmozni. A konstrukció szabad felhasználású, vagyis akár első lakás bérleti díjára, autóvásárlásra, továbbképzésre vagy vállalkozásindításra is költhető.

– Amióta kijött a munkáshitel, egyre többen kerestek meg, hogy szeretnék igénybe venni. Ez egy nagyon jó konstrukció, de mindig érdemes megnézni, hogy melyik banknál igényli az ember, mert a feltételek bankonként eltérhetnek – mondta el megkeresésünkre Csabai Nikoletta, független banki tanácsadó, aki a részletekbe is beavatott minket.

Kik igényelhetik a munkáshitelt?

– A támogatás azoknak a 17. életévüket betöltött de a 26. életévüket be nem töltött fiataloknak szól, akik már dolgoznak vagy vállalkoznak, és legalább 3 hónap folyamatos TB-jogviszonnyal rendelkeznek. Többnyire fedezet nélküli, azaz személyi kölcsönként működik, de nagyobb összeg esetén ingatlanfedezet is szükséges lehet – sorolja a szakértő.

Nem kell hozzá diploma, sőt, felsőoktatásban részt vevő hallgatók nem is kérhetik – ez valóban a dolgozó fiataloknak szóló kedvezmény.

Mik a munkáshitel feltételei?

A feltételek egyszerűek – de mint Nikoletta mondta, bankonként eltérhet. Ami biztos, hogy kell:

Betöltött 17. életév, de még be nem töltött 26. életév

Magyarországi lakcím és legális jövedelem

Minimum heti 3 -6 hónap folyamatos munkaviszony vagy saját vállalkozás

Minimum 3 hónap vagy annál hosszabb

Rendezett pénzügyi múlt (nincs aktív KHR, nincs tartozás az állam felé)

Magyar állampolgárság vagy tartózkodási engedély

Érvényes személyazonosító okmányok, jövedelemigazolás, bankszámlakivonat.

Bizonyos esetekben munkáltatói igazolás is szükséges lehet.

Mit ér a 4 millió forint egy fiatal kezében?

Sok mindent. Egy 22 éves fiatal például felveheti a 4 milliós munkáshitelt, és abból kiválthatja az albérlet kaucióját és az első hónapokat, megveheti a használt autót, amivel eljut a munkahelyére, vagy elindíthatja a saját kisvállalkozását. Észszerű keretek között még szórakozásra, utazásra is futhatja belőle.