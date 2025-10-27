52 perce
Ugródeszka vagy csapda? 4 millió forint, havi 35 ezres törlesztővel, kamatmentesen! – szakértő válaszol
Ki ne álmodott volna arról, hogy a felnőtté válás első éveiben ne a számlák nyomják a vállát, hanem a lehetőségek nyíljanak meg előtte? Most ez sokak számára valósággá vált: a munkáshitel egy olyan konstrukció, amivel a magyar kormány igazán odatette magát, hogy lendületet adjon a fiatal munkavállalóknak az életkezdéshez.
A munkáshitel egy óriási segítség a fiataloknak, hogy elinduljanak az élet rögös útján. Ennek segítségével a 17–25 év közöttiek 4 millió forinthoz is hozzájuthatnak havi mindössze 35 000 forintos törlesztőrészlettel – ráadásul akár kamatmentesen! Mit kell tudni róla?
A munkáshitel nagy segítség a fiatal munkavállalóknak – így támogat a kormány
A munkáshitel 2025 elején indult, és már az első hónapokban több mint 12 000 fiatal igényelte. A cél egyszerű: segíteni azokat, akik elindulnak a munka világában, de még nem tudtak tartalékot felhalmozni. A konstrukció szabad felhasználású, vagyis akár első lakás bérleti díjára, autóvásárlásra, továbbképzésre vagy vállalkozásindításra is költhető.
– Amióta kijött a munkáshitel, egyre többen kerestek meg, hogy szeretnék igénybe venni. Ez egy nagyon jó konstrukció, de mindig érdemes megnézni, hogy melyik banknál igényli az ember, mert a feltételek bankonként eltérhetnek – mondta el megkeresésünkre Csabai Nikoletta, független banki tanácsadó, aki a részletekbe is beavatott minket.
Kik igényelhetik a munkáshitelt?
– A támogatás azoknak a 17. életévüket betöltött de a 26. életévüket be nem töltött fiataloknak szól, akik már dolgoznak vagy vállalkoznak, és legalább 3 hónap folyamatos TB-jogviszonnyal rendelkeznek. Többnyire fedezet nélküli, azaz személyi kölcsönként működik, de nagyobb összeg esetén ingatlanfedezet is szükséges lehet – sorolja a szakértő.
Nem kell hozzá diploma, sőt, felsőoktatásban részt vevő hallgatók nem is kérhetik – ez valóban a dolgozó fiataloknak szóló kedvezmény.
Mik a munkáshitel feltételei?
- A feltételek egyszerűek – de mint Nikoletta mondta, bankonként eltérhet. Ami biztos, hogy kell:
- Betöltött 17. életév, de még be nem töltött 26. életév
- Magyarországi lakcím és legális jövedelem
- Minimum heti 3 -6 hónap folyamatos munkaviszony vagy saját vállalkozás
- Minimum 3 hónap vagy annál hosszabb
- Rendezett pénzügyi múlt (nincs aktív KHR, nincs tartozás az állam felé)
- Magyar állampolgárság vagy tartózkodási engedély
- Érvényes személyazonosító okmányok, jövedelemigazolás, bankszámlakivonat.
- Bizonyos esetekben munkáltatói igazolás is szükséges lehet.
Mit ér a 4 millió forint egy fiatal kezében?
Sok mindent. Egy 22 éves fiatal például felveheti a 4 milliós munkáshitelt, és abból kiválthatja az albérlet kaucióját és az első hónapokat, megveheti a használt autót, amivel eljut a munkahelyére, vagy elindíthatja a saját kisvállalkozását. Észszerű keretek között még szórakozásra, utazásra is futhatja belőle.
A havi 35 000 forintos törlesztő pedig egy átlagos kezdőfizetésből is könnyedén kigazdálkodható és mivel fix, könnyen tervezhető – így valóban lendületet ad az önálló élethez.
További előnye, hogy az ügyintézés gyors, akár online is igényelhető egyes bankoknál. Nem szükséges önerő vagy ingatlanfedezet kisebb összegek esetén, és ha a fiatal a jövőben gyermeket vállal, a tartozás egy része vagy akár egésze is elengedhető.
A munkáshitel hátrányai
Mint minden hitelnek, a munkáshitelnek is lehetnek hátrányai, amit az igénylés előtt fontos mérlegelni. A hitel ugyan kamatmentes, ugyanakkor van egy olyan kikötés: hogy ha például nem élsz Magyarországon és nem dolgozol itt legalább 5 éven át (vagy más feltételek nem teljesülnek), akkor a kamattámogatás megszűnik, és a hitel piaci kamatozásúvá válhat.
- A fedezet nélküli munkáshitelek kamata jellemzően magasabb, mint a jelzáloghiteleké.
- Mint minden hitelfelvétel esetén, itt is fennáll az eladósodás veszélye: a hitel nem megfelelő kezelése hosszabb távon pénzügyi nehézségekhez vezethet.
- Fizetésképtelenség esetén végrehajtás kérhető a hitelfelvevővel szemben, illetve a fedezetül szolgáló ingatlan elvesztése is fennállhat nagyobb hitelösszeg esetén.
– A munkáshitel hasznos pénzügyi eszköz lehet a hétköznapi dolgozók számára, különösen váratlan kiadások vagy nagyobb beruházások esetén. Ugyanakkor csak felelősséggel, alapos mérlegelés után érdemes igénybe venni .A körültekintő döntés, a szerződési feltételek megértése és a pénzügyi tudatosság a sikeres hitelfelvétel záloga – figyelmeztet Csabai Nikoletta.
Egy lehetőség, ami pályára állít
A munkáshitel nemcsak anyagi, hanem mentális támogatás is: azt üzeni a fiataloknak, hogy a kormány hisz bennük, és számít rájuk a jövő Magyarországának építésében. Egy fiatal, aki most kezdi az életét, ezzel a konstrukcióval megteheti az első komoly lépést – önálló lakásba költözhet, dolgozhat, családot alapíthat, vagy akár saját vállalkozást indíthat.
Ha valaki okosan használja fel, egy igazi ugródeszka lehet a stabil jövő felé.
