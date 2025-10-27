Ugródeszka vagy csapda? 4 millió forint, havi 35 ezres törlesztővel, kamatmentesen! – szakértő válaszol

október 27., hétfő

Ki ne álmodott volna arról, hogy a felnőtté válás első éveiben ne a számlák nyomják a vállát, hanem a lehetőségek nyíljanak meg előtte? Most ez sokak számára valósággá vált: a munkáshitel egy olyan konstrukció, amivel a magyar kormány igazán odatette magát, hogy lendületet adjon a fiatal munkavállalóknak az életkezdéshez.

Avar Vanda

A munkáshitel egy óriási segítség a fiataloknak, hogy elinduljanak az élet rögös útján. Ennek segítségével a 17–25 év közöttiek 4 millió forinthoz is hozzájuthatnak havi mindössze 35 000 forintos törlesztőrészlettel – ráadásul akár kamatmentesen! Mit kell tudni róla?

munkáshitel fiataloknak
A munkáshitel akár az első saját vállalkozás beindítására is használható. Egy jól kitalált üzleti tervvel pedig egy egész életet is meg lehet alapozni
Fotó: Illusztráció / Lang Róbert (MW archív)

A munkáshitel nagy segítség a fiatal munkavállalóknak – így támogat a kormány 

A munkáshitel 2025 elején indult, és már az első hónapokban több mint 12 000 fiatal igényelte. A cél egyszerű: segíteni azokat, akik elindulnak a munka világában, de még nem tudtak tartalékot felhalmozni. A konstrukció szabad felhasználású, vagyis akár első lakás bérleti díjára, autóvásárlásra, továbbképzésre vagy vállalkozásindításra is költhető.

– Amióta kijött a munkáshitel, egyre többen kerestek meg, hogy szeretnék igénybe venni. Ez egy nagyon jó konstrukció, de mindig érdemes megnézni, hogy melyik banknál igényli az ember, mert a feltételek bankonként eltérhetnek – mondta el megkeresésünkre Csabai Nikoletta, független banki tanácsadó, aki a részletekbe is beavatott minket.

Kik igényelhetik a munkáshitelt?

A támogatás azoknak a 17. életévüket betöltött de a 26. életévüket be nem töltött fiataloknak szól, akik már dolgoznak vagy vállalkoznak, és legalább 3 hónap folyamatos TB-jogviszonnyal rendelkeznek. Többnyire fedezet nélküli, azaz személyi kölcsönként működik, de nagyobb összeg esetén ingatlanfedezet is szükséges lehet sorolja a szakértő.

Nem kell hozzá diploma, sőt, felsőoktatásban részt vevő hallgatók nem is kérhetik – ez valóban a dolgozó fiataloknak szóló kedvezmény.

Mik a munkáshitel feltételei?

  • A feltételek egyszerűek – de mint Nikoletta mondta, bankonként eltérhet. Ami biztos, hogy kell:
  • Betöltött 17. életév, de még be nem töltött 26. életév 
  • Magyarországi lakcím és legális jövedelem
  • Minimum heti 3 -6 hónap folyamatos munkaviszony vagy saját vállalkozás
  • Minimum 3 hónap vagy annál hosszabb
  • Rendezett pénzügyi múlt (nincs aktív KHR, nincs tartozás az állam felé)
  • Magyar állampolgárság vagy tartózkodási engedély
  • Érvényes személyazonosító okmányok, jövedelemigazolás, bankszámlakivonat.
  • Bizonyos esetekben munkáltatói igazolás is szükséges lehet.

Mit ér a 4 millió forint egy fiatal kezében?

Sok mindent. Egy 22 éves fiatal például felveheti a 4 milliós munkáshitelt, és abból kiválthatja az albérlet kaucióját és az első hónapokat, megveheti a használt autót, amivel eljut a munkahelyére, vagy elindíthatja a saját kisvállalkozását. Észszerű keretek között még szórakozásra, utazásra is futhatja belőle.

A havi 35 000 forintos törlesztő pedig egy átlagos kezdőfizetésből is könnyedén kigazdálkodható és mivel fix, könnyen tervezhető – így valóban lendületet ad az önálló élethez.

További előnye, hogy az ügyintézés gyors, akár online is igényelhető egyes bankoknál. Nem szükséges önerő vagy ingatlanfedezet kisebb összegek esetén, és ha a fiatal a jövőben gyermeket vállal, a tartozás egy része vagy akár egésze is elengedhető.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A munkáshitel hátrányai

Mint minden hitelnek, a munkáshitelnek is lehetnek hátrányai, amit az igénylés előtt fontos mérlegelni. A hitel ugyan kamatmentes, ugyanakkor van egy olyan kikötés: hogy ha például nem élsz Magyarországon és nem dolgozol itt legalább 5 éven át (vagy más feltételek nem teljesülnek), akkor a kamattámogatás megszűnik, és a hitel piaci kamatozásúvá válhat.

  • A fedezet nélküli munkáshitelek kamata jellemzően magasabb, mint a jelzáloghiteleké.
  • Mint minden hitelfelvétel esetén, itt is fennáll az eladósodás veszélye: a hitel nem megfelelő kezelése hosszabb távon pénzügyi nehézségekhez vezethet.
  • Fizetésképtelenség esetén végrehajtás kérhető a hitelfelvevővel szemben, illetve a fedezetül szolgáló ingatlan elvesztése is fennállhat nagyobb hitelösszeg esetén.

A munkáshitel hasznos pénzügyi eszköz lehet a hétköznapi dolgozók számára, különösen váratlan kiadások vagy nagyobb beruházások esetén. Ugyanakkor csak felelősséggel, alapos mérlegelés után érdemes igénybe venni .A körültekintő döntés, a szerződési feltételek megértése és a pénzügyi tudatosság a sikeres hitelfelvétel záloga – figyelmeztet Csabai Nikoletta.

Egy lehetőség, ami pályára állít

A munkáshitel nemcsak anyagi, hanem mentális támogatás is: azt üzeni a fiataloknak, hogy a kormány hisz bennük, és számít rájuk a jövő Magyarországának építésében. Egy fiatal, aki most kezdi az életét, ezzel a konstrukcióval megteheti az első komoly lépést – önálló lakásba költözhet, dolgozhat, családot alapíthat, vagy akár saját vállalkozást indíthat.

Ha valaki okosan használja fel, egy igazi ugródeszka lehet a stabil jövő felé.

 

