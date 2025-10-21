október 21., kedd

Orsolya névnap

Nagykunsági-főcsatorna vízszintje

2 órája

Olyan döntést hozott a vízügy, amit a horgászok garantáltan megemlegetnek

Címkék#vízkészlet#Nagykunsági-főcsatorna#idény

Nagyon fontos, hogy minél több víz maradjon a talajban, készülve a jövőre. Ezért fajsúlyos döntést hoztak a vízügyi szakemberek a Nagykunsági-főcsatorna tekintetében.

Rimóczi Ágnes

A vízhasznosítási idényen túl is marad a Nagykunsági-főcsatorna nyári üzemvízszintje. Hogy ez hány centiméter, az cikkünkből kiderül.

Nagykunsági-főcsatorna
Idén nyári vízszinten telel a Nagykunsági-főcsatorna
Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Fotó: Vizi Dávid Béla

Több víz, ezáltal több hal lehet a Nagykunságin. Ez olvasható a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság hivatalos oldalán. Az igazgatóság arról számolt be, hogy télen is marad a nyári vízszint a főcsatornán.

Nyári vízszinten telel a Nagykunsági-főcsatorna

– A vízhasznosítási idényen túl is marad a Nagykunsági-főcsatorna 725 centiméteres nyári üzemvízszintje – hangsúlyozták az igazgatóság illetékesei.

Amint írták: a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a vízkészletek megőrzése végett a Nagykunsági-főcsatornán, illetve annak Keleti-ágán a vízhasznosítási időszakon túl is a nyári vízszinttartási üzemrendet alkalmazza.

– Az így, tározással rendelkezésre álló 10,8 millió köbméter segíti a vízhiányos állapot kezelését, a talajvízkészlet növelését a beszivárgás révén, egyúttal felkészülés az elkövetkező időszakban jelentkező mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítésére. Ez pedig kedvező hír a Nagykunságin horgászóknak is, a több víz ugyanis több halat jelent – részletezték az intézkedéssel kapcsolatban.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Ennél még magasabb is volt a vízszint

Idén a Nagykunsági-főcsatorna I. bögéjének (a Tisza-tó és Örményes közötti szakaszának) téli vízszintről történő feltöltését február 12-én kezdték meg az öntözési idényben előírt 725 cm-es (87,25 mBf) üzemi vízszint fölé, 730 cm-re (87,30 mBf). A csapadékszegény időjárás okozta aszálykárok enyhítésére – többlet vízkészlet betározása érdekében – a Nagykunsági-főcsatorna I. bögéjének üzemi vízszintjét június 26-29. között 750 cm-es vízállásig, majd 760 cm-es szintig emelték meg.

 

