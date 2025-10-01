október 1., szerda

Malvin névnap

3 órája

Lomtalanítás alatt gyulladt ki egy szeméthalom Szolnokon, egy garázs is a tűz áldozatává vált

Napi infóban: lomtalanításkor megrongálódott garázs a Bajcsy-Zsilinszky utcában
Fotó: Beküldött

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A kamiontilalom szeptember 28-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, szerdán észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordul elő záporeső. Az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül. 14-15 fok várható délután.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 549 centiméter, Kisköre-felsőnél 734 centiméter, Kisköre-alsónál -313 centiméter, Szolnoknál pedig -255 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 81 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Kígyó Gyógyszertár (Indóház u. 23.) és  Kolozsvári Gyógyszertár (Kolozsvári út 23.), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.) és a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

