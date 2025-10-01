Lomtalanítás alatt gyulladt ki egy szeméthalom Szolnokon, egy garázs is a tűz áldozatává vált

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infóban: lomtalanításkor megrongálódott garázs a Bajcsy-Zsilinszky utcában

Fotó: Beküldött

Napi infó, friss hírek

Éjjel csaptak fel a lángok a garázsnál, reggelre már csak az elszenesedett fal maradt.

Gazdájukat nem érdekli, hogyan tartja rettegésben négy kutyája egész Nagyrévet, a lakók tehetetlenek.

Nem fogja elhinni, honnan került elő az ellopott roller – videón az emlékezetes pillanat.

Keményen ráfizethet, ha így hagyja a kukát, és az sem mindegy, mit dob ki.

Újabb hibája elől menekülne Magyar Péter.

Dubajban hódít a Magyar Opera: tízezernél több jegy kelt el.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A kamiontilalom szeptember 28-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, szerdán észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordul elő záporeső. Az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül. 14-15 fok várható délután.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 549 centiméter, Kisköre-felsőnél 734 centiméter, Kisköre-alsónál -313 centiméter, Szolnoknál pedig -255 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 81 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Kígyó Gyógyszertár (Indóház u. 23.) és Kolozsvári Gyógyszertár (Kolozsvári út 23.), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.) és a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.) az ügyeletes.