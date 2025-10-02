Nem változik a hulladékszállítás – cáfolta az Energiaügyi Minisztérium a sajtóhíreket

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infóban: nem módosul a hulladékszállítás és a lomtalanításnak a rendje is változatlan marad október 1. után is

Szolnoki elektrolitgyár: elkaszálták a polgármester népszavazási kezdeményezését is.

Mi lesz a hulladékszállítással október után? – Megszólalt a minisztérium.

Nem mindennapi helyzetben villantottak a jászkunsági tűzoltók, így győzték le a „rosszfiúkat” – videóval, galériával.

5+1 tündéri házikó, amit egy autó áráért is megkaphat.

A magyar társadalom elutasítja, hogy Ruszin-Szendi fegyvert viseljen.

Újra rák támadta meg a híres metálénekest, ijesztően lefogyott (videó).

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A következő kamiontilalom szeptember 27-én, szombaton 22 órától, szeptember 28-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, csütörtökön felhőátvonulásokra számíthatunk, majd estefelé északkelet felől csökken a felhőzet. Csak néhol lehet zápor. Az északkeleti szél nagy területen lehet erős. A hőmérséklet reggel -1, és +7 fok között, délután 15 fok körül alakul.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 549 centiméter, Kisköre-felsőnél 734 centiméter, Kisköre-alsónál -324 centiméter, Szolnoknál pedig -272 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 81 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Korona Gyógyszertár (Dózsa Gy. út 26/28.) és a Kolozsvári Gyógyszertár (Kolozsvári út 23.), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.) és a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.) az ügyeletes.