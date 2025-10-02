2 órája
Nem változik a hulladékszállítás – cáfolta az Energiaügyi Minisztérium a sajtóhíreket
Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Napi infó, friss hírek
- Szolnoki elektrolitgyár: elkaszálták a polgármester népszavazási kezdeményezését is.
- Mi lesz a hulladékszállítással október után? – Megszólalt a minisztérium.
- Nem mindennapi helyzetben villantottak a jászkunsági tűzoltók, így győzték le a „rosszfiúkat” – videóval, galériával.
- 5+1 tündéri házikó, amit egy autó áráért is megkaphat.
- A magyar társadalom elutasítja, hogy Ruszin-Szendi fegyvert viseljen.
- Újra rák támadta meg a híres metálénekest, ijesztően lefogyott (videó).
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A következő kamiontilalom szeptember 27-én, szombaton 22 órától, szeptember 28-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
Programok a Jászkunságban
Az aktuális programokból itt válogathat.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, csütörtökön felhőátvonulásokra számíthatunk, majd estefelé északkelet felől csökken a felhőzet. Csak néhol lehet zápor. Az északkeleti szél nagy területen lehet erős. A hőmérséklet reggel -1, és +7 fok között, délután 15 fok körül alakul.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 549 centiméter, Kisköre-felsőnél 734 centiméter, Kisköre-alsónál -324 centiméter, Szolnoknál pedig -272 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 81 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Korona Gyógyszertár (Dózsa Gy. út 26/28.) és a Kolozsvári Gyógyszertár (Kolozsvári út 23.), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.) és a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.
Gyászol a Jászkunság: elhunyt a térség sportjának legendás alakja
Belügyi államtitkár: épp Szolnok példája mutatja, hogy a törvények érvényesülnek