3 órája
Látványos NATO-kompatibilis hadgyakorlatnak adott otthont a Tisza
Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Napi infó, friss hírek
- Szünetel a kórház belgyógyászatának fekvőbeteg ellátása.
- Nem mindennapi erődemonstráció – tankok és helikopterek kísérték az átkelést a Tiszán – galériával, videóval.
- Nem adják fel – a karcagi egység mellett önkéntesek, búvárok is kutatnak a fiatal után.
- A polgármester hadat üzent a rosszfiúknak, olyan technikát vetnek be, amivel semmi sem marad titokban.
- Magyar Péter pártja radikális megszorításokat tervez: bezárások és tisztogatás (videó).
- Ilyen lesz a parkolási szabálytalanságok új őre?
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A következő kamiontilalom szeptember 27-én, szombaton 22 órától, szeptember 28-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
Programok a Jászkunságban
Az aktuális programokból itt válogathat.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, pénteken hosszabb napos időszakok mellett gomolyfelhők jelennek meg, főként a keleti országrészben, de csapadék kialakulásának kicsi az esélye. Hajnalban több helyen fagyhat. Délutánra 12–17 fok közötti értékekre számíthatunk.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 738 centiméter, Kisköre-alsónál -326 centiméter, Szolnoknál pedig -281 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 79 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Korona Gyógyszertár (Dózsa Gy. út 26/28.) és a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth tér 7-8., Jászberényben a Kossuth Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.) és a
Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson a Kígyó Gyógyszertár (Kossuth L. u. 83.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.
Gyászol a Jászkunság: elhunyt a térség sportjának legendás alakja
Belügyi államtitkár: épp Szolnok példája mutatja, hogy a törvények érvényesülnek