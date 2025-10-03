október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Napi infó

3 órája

Látványos NATO-kompatibilis hadgyakorlatnak adott otthont a Tisza

Címkék#útinform#Napi infó#hírek#ügyeletes gyógyszertárak#időjárás

Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.

Szoljon.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infóban: csütörtökön délelőtt harckocsik keltek át a Tiszán Vezsenynél Martfűre
Fotó: Mészáros János

Napi infó, friss hírek

  • Szünetel a kórház belgyógyászatának fekvőbeteg ellátása.
  • Nem mindennapi erődemonstráció – tankok és helikopterek kísérték az átkelést a Tiszán – galériával, videóval.
  • Nem adják fel – a karcagi egység mellett önkéntesek, búvárok is kutatnak a fiatal után.
  • A polgármester hadat üzent a rosszfiúknak, olyan technikát vetnek be, amivel semmi sem marad titokban.
  • Magyar Péter pártja radikális megszorításokat tervez: bezárások és tisztogatás (videó).
  • Ilyen lesz a parkolási szabálytalanságok új őre?

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A következő kamiontilalom szeptember 27-én, szombaton 22 órától, szeptember 28-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, pénteken hosszabb napos időszakok mellett gomolyfelhők jelennek meg, főként a keleti országrészben, de csapadék kialakulásának kicsi az esélye. Hajnalban több helyen fagyhat. Délutánra 12–17 fok közötti értékekre számíthatunk.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 738 centiméter, Kisköre-alsónál -326 centiméter, Szolnoknál pedig -281 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 79 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Korona Gyógyszertár (Dózsa Gy. út 26/28.) és a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth tér 7-8., Jászberényben a Kossuth Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.) és a 
Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson a Kígyó Gyógyszertár (Kossuth L. u. 83.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu