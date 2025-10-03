Látványos NATO-kompatibilis hadgyakorlatnak adott otthont a Tisza

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infóban: csütörtökön délelőtt harckocsik keltek át a Tiszán Vezsenynél Martfűre

Fotó: Mészáros János

Napi infó, friss hírek

Szünetel a kórház belgyógyászatának fekvőbeteg ellátása.

Nem mindennapi erődemonstráció – tankok és helikopterek kísérték az átkelést a Tiszán – galériával, videóval.

Nem adják fel – a karcagi egység mellett önkéntesek, búvárok is kutatnak a fiatal után.

A polgármester hadat üzent a rosszfiúknak, olyan technikát vetnek be, amivel semmi sem marad titokban.

Magyar Péter pártja radikális megszorításokat tervez: bezárások és tisztogatás (videó).

Ilyen lesz a parkolási szabálytalanságok új őre?

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A következő kamiontilalom szeptember 27-én, szombaton 22 órától, szeptember 28-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

Programok a Jászkunságban

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, pénteken hosszabb napos időszakok mellett gomolyfelhők jelennek meg, főként a keleti országrészben, de csapadék kialakulásának kicsi az esélye. Hajnalban több helyen fagyhat. Délutánra 12–17 fok közötti értékekre számíthatunk.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 738 centiméter, Kisköre-alsónál -326 centiméter, Szolnoknál pedig -281 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 79 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Korona Gyógyszertár (Dózsa Gy. út 26/28.) és a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth tér 7-8., Jászberényben a Kossuth Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.) és a

Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson a Kígyó Gyógyszertár (Kossuth L. u. 83.) az ügyeletes.