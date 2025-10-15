október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Napi infó

3 órája

Vérre ment a viszály Fegyverneken, emberölési kísérlettel vádolnak egy férfit

Címkék#útinform#Napi infó#hírek#ügyeletes gyógyszertárak#időjárás

Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.

Szoljon.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Man on the chair in Handcuffs. Rear view and Closeup
gety
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Napi infó, friss hírek

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

  • Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
  • Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a Bajtárs utca kereszteződésénél, a 74-es km-nél csőtörés utáni burkolat helyreállítás zajlik. A belváros irányába a külső sávot lezárták.

Dolgoznak napközben a 34-es főúton, Kunhegyes belterületén a 38-as km-nél. A fél útpályát elkerítik a forgalom elől.

A Tisza középső szakaszán,

  • a Tiszaroff és Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel
  • a Nagyrév és Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán őszi arcát mutatja az időjárás. Hűvös reggelekre és változékony, szeles időre készülhetünk. Napos és felhős időszakok váltakoznak, a gomolyfelhőkből helyenként zápor is kialakulhat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 562 centiméter, Kisköre-felsőnél 746 centiméter, Kisköre-alsónál -304 centiméter, Szolnoknál pedig -300 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 131 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon az Agora Gyógyszertár (Ságvári krt. 23.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Fontana Gyógyszertár (Kossuth L. u 125.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu