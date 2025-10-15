Vérre ment a viszály Fegyverneken, emberölési kísérlettel vádolnak egy férfit

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Dördült a puska, elpusztult a kutya: két népes család esett egymásnak Fegyverneken

Satuféket nyomtak az albérletárak Szolnokon – ennyiért lehet most bérelni

Választási csalás Tiszaburán? Felvételek mutattak be, megsemmisítették az eredményt

Változik a parkolás Szolnokon, ezeken a napokon tehetjük meg díjmentesen

A kötelező sorkatonaság ellen indított petíciót a Fidelitas

„Nem fizetek csupán azért, mert kell” – a Z generáció fellázadt a muszájborravaló ellen

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a Bajtárs utca kereszteződésénél, a 74-es km-nél csőtörés utáni burkolat helyreállítás zajlik. A belváros irányába a külső sávot lezárták.

Dolgoznak napközben a 34-es főúton, Kunhegyes belterületén a 38-as km-nél. A fél útpályát elkerítik a forgalom elől.

A Tisza középső szakaszán,

a Tiszaroff és Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel

a Nagyrév és Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán őszi arcát mutatja az időjárás. Hűvös reggelekre és változékony, szeles időre készülhetünk. Napos és felhős időszakok váltakoznak, a gomolyfelhőkből helyenként zápor is kialakulhat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 562 centiméter, Kisköre-felsőnél 746 centiméter, Kisköre-alsónál -304 centiméter, Szolnoknál pedig -300 centiméter.