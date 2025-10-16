3 órája
Forgalmas buszmegállók újulnak meg Szolnokon
Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Napi infó, friss hírek
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton
- Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A 32-es főúton, Szolnokon, a Bajtárs utca kereszteződésénél, a 74-es km-nél csőtörés utáni burkolat helyreállítás zajlik. A belváros irányába a külső sávot lezárták.
Programok a Jászkunságban
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint csütörtökön a reggeli órákban helyenként ködfoltok nehezíthetik a közlekedést, de ezek fokozatosan feloszlanak a délelőtt folyamán. Ezt követően változóan felhős, ám csapadékmentes időre számíthatunk, így a nap nagy részében derűs lesz az ég.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 561 centiméter, Kisköre-felsőnél 746 centiméter, Kisköre-alsónál -320 centiméter, Szolnoknál pedig -283 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 142 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a BENU Gyógyszertár Szolnok Plaza (Ady Endre u. 28/a)., Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Fontana Gyógyszertár (Kossuth L. u 125.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.