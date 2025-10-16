Forgalmas buszmegállók újulnak meg Szolnokon

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

A Jubileum téri buszmegálló is megújul Szolnokon

Sokkoló fotók érkeztek a szolnoki baleset helyszínéről, teljesen összetört az autó – galériával

Nem akármilyen kifogással védekezik a fegyverneki Escobar a vádlottak padján – videóval

Újabb program indult el az iskolai lemorzsolódás megelőzésére – Szolnokon jelentették be a részleteket

Nem hiszi el, hol próbált meg elbújni a rendőrök elől a körözött férfi – videón a kabaréba illő eset

Magyar Péter kottájából játszanak a baloldali közvélemény-kutatók

Szelfizés okozott szörnyű tragédiát a hegyekben

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a Bajtárs utca kereszteződésénél, a 74-es km-nél csőtörés utáni burkolat helyreállítás zajlik. A belváros irányába a külső sávot lezárták.

Programok a Jászkunságban

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint csütörtökön a reggeli órákban helyenként ködfoltok nehezíthetik a közlekedést, de ezek fokozatosan feloszlanak a délelőtt folyamán. Ezt követően változóan felhős, ám csapadékmentes időre számíthatunk, így a nap nagy részében derűs lesz az ég.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 561 centiméter, Kisköre-felsőnél 746 centiméter, Kisköre-alsónál -320 centiméter, Szolnoknál pedig -283 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 142 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a BENU Gyógyszertár Szolnok Plaza (Ady Endre u. 28/a)., Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Fontana Gyógyszertár (Kossuth L. u 125.) az ügyeletes.