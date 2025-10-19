3 órája
Életmentésért vehetett át emlékérmet két szolnoki lány
- Körbevették a drogot terítő család fejesének autóját, majd kirángatták belőle – videón az akció.
- Kuruzslókat csípett el a hatóság Szolnokon: sokba kerülhet a sutyiban végzett cicomázkodás.
- A VÉDA-kapu nem kegyelmez, százezrekre büntetnek, ha ilyen fotó készül rólad.
- Díjazták az életmentőket, akik most részletesen is elmesélték, mi történt azon a napon.
- A baloldal bagatellizálja a budapesti békecsúcs jelentőségét.
- Rajzfilmfigurává műtteti magát a plasztikafüggő Natasha Crown (videó).
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton
- Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.
A hétvégi kamionstop október 18-án, ma 22 órától, október 19-én, vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
A Tisza középső szakaszán,
- a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,
- a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.
Programok a Jászkunságban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint vasárnap sok napsütésre számíthatunk, inkább csak délután érkeznek fátyolfelhők. Nem lesz eső. Hideg lesz a reggel, fagy is előfordulhat. Délutánra is csak 9-15 fok közé melegszik a levegő.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 562 centiméter, Kisköre-felsőnél 747 centiméter, Kisköre-alsónál -319 centiméter, Szolnoknál pedig -283 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 132 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Baross út 5.) és a Manna Gyógyszertár Csóka utca 3.), Jászberényben a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.) és a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.), Mezőtúron az Újvárosi Gyógyszertár (Újváros VII. 13.), Kisújszálláson a Pingvin Patika (Gólya) (Arany János u. 2), Jászapátin az István Király Gyógyszertár (Petőfi út 2.), Karcagon a Pingvin Patika (Kossuth tér 7-9.), Tiszafüreden a PatikaPlus Gyógyszertár (Tavirózsa) (Madách I. u. 2.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.
