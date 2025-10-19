Életmentésért vehetett át emlékérmet két szolnoki lány

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infóban: Szolnokon, a Városházán ünnepélyes keretek között adták át az Életmentésért Szolnokért emlékérem bronz fokozatát Dr. Abasiute Abigélnek, Szathmáry Teodórának és a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Vízimentő Szolgálatának

Fotó: Major Angéla

Napi infó, friss hírek

Körbevették a drogot terítő család fejesének autóját, majd kirángatták belőle – videón az akció.

Kuruzslókat csípett el a hatóság Szolnokon: sokba kerülhet a sutyiban végzett cicomázkodás.

A VÉDA-kapu nem kegyelmez, százezrekre büntetnek, ha ilyen fotó készül rólad.

Díjazták az életmentőket, akik most részletesen is elmesélték, mi történt azon a napon.

A baloldal bagatellizálja a budapesti békecsúcs jelentőségét.

Rajzfilmfigurává műtteti magát a plasztikafüggő Natasha Crown (videó).

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.

A hétvégi kamionstop október 18-án, ma 22 órától, október 19-én, vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

A Tisza középső szakaszán,

a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,

közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel, a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint vasárnap sok napsütésre számíthatunk, inkább csak délután érkeznek fátyolfelhők. Nem lesz eső. Hideg lesz a reggel, fagy is előfordulhat. Délutánra is csak 9-15 fok közé melegszik a levegő.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 562 centiméter, Kisköre-felsőnél 747 centiméter, Kisköre-alsónál -319 centiméter, Szolnoknál pedig -283 centiméter.