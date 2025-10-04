57 perce
Gyomorforgató, ami az illegális hulladéklerakóba kerül ebben a városrészben
- Emberi ürüléket és dögöket hordtak a hírhedt szolnoki illegális hulladéklerakóba – durva részletek derültek ki
- A tizenhét éves fiú a tízéves öccse szeme láttára gyilkolta meg a szomszéd bácsit Öcsödön
- Óriási átalakulás a jászberényi kórházban, ezeket az osztályokat érinti leginkább
- Az egész közgyűlést meglepte a rendőrkapitány, mikor elkezdte felsorolni, mi történt a vármegyében
- Kicsúsznak Magyar Péter lába alól a Tisza-szigetek
- Brutálisan drágultak az Xbox Game Pass díjai, az előfizetők kiakadtak (videó)
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton
- Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
Programok a Jászkunságban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton kettősség jellemezheti hazánk időjárását, a Dunától keletre egyre felhősebb, borúsabb idő várható. A Tiszántúlon akár több helyen lehet eső, zápor. 12 és 17 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 548 centiméter, Kisköre-felsőnél 733 centiméter, Kisköre-alsónál -480 centiméter, Szolnoknál pedig -268 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 80 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Levendula Gyógyszertár (Széchenyi krt. 6/a.), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.), Törökszentmiklóson a Kígyó Gyógyszertár (Kossuth L. u. 83.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.