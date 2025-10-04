Gyomorforgató, ami az illegális hulladéklerakóba kerül ebben a városrészben

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: súlyos probléma az illegális hulladék lerakása Szolnokon

Fotó: Illusztráció / Nagy Balázs

Emberi ürüléket és dögöket hordtak a hírhedt szolnoki illegális hulladéklerakóba – durva részletek derültek ki

A tizenhét éves fiú a tízéves öccse szeme láttára gyilkolta meg a szomszéd bácsit Öcsödön

Óriási átalakulás a jászberényi kórházban, ezeket az osztályokat érinti leginkább

Az egész közgyűlést meglepte a rendőrkapitány, mikor elkezdte felsorolni, mi történt a vármegyében

Kicsúsznak Magyar Péter lába alól a Tisza-szigetek

Brutálisan drágultak az Xbox Game Pass díjai, az előfizetők kiakadtak (videó)

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton

Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

Programok a Jászkunságban

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton kettősség jellemezheti hazánk időjárását, a Dunától keletre egyre felhősebb, borúsabb idő várható. A Tiszántúlon akár több helyen lehet eső, zápor. 12 és 17 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 548 centiméter, Kisköre-felsőnél 733 centiméter, Kisköre-alsónál -480 centiméter, Szolnoknál pedig -268 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 80 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Levendula Gyógyszertár (Széchenyi krt. 6/a.), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.), Törökszentmiklóson a Kígyó Gyógyszertár (Kossuth L. u. 83.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.