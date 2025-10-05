október 5., vasárnap

3 órája

Kegyetlen dolgot tettek egy ártatlan kutyával, de jóra fordult a sorsa

Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infó
Napi infó: a vasútállomás WC-jében hagytak egy kutyát Újszászon
Fotó: Illusztráció / Cseh Gábor (MW archív)

Napi infó, friss hírek

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton

  • Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
  • Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a Bajtárs utca kereszteződésénél, a 74-es km-nél csőtörés utáni burkolat helyreállítás zajlik. A belváros irányába a külső sávot lezárták.

A Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint vasárnap északnyugat felől hidegfront érkezik. Délelőtt még borongós, többfelé csapadékos lesz az időjárás, délutánra azonban felszakadozik a felhőtakaró, és több helyen kisüt a nap. Szórványosan ekkor is előfordulhat zápor. Az északnyugati szél feltámad, a legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül várható.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 546 centiméter, Kisköre-felsőnél 731 centiméter, Kisköre-alsónál -329 centiméter, Szolnoknál pedig -280 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 79 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Magister Gyógyszertár (Széchenyi krt. 121.), Jászberényben a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.), Törökszentmiklóson a Kígyó Gyógyszertár (Kossuth L. u. 83.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

