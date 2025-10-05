17 perce
Kegyetlen dolgot tettek egy ártatlan kutyával, de jóra fordult a sorsa
- „Ott reszketett a női mosdó padlóján. Nem volt kérdés, mit kell tennem.”
- Kukaprobléma Szolnokon: megszólalt az NHSZ a lakókat felháborító eset kapcsán
- Márkásnak hitték, de hamis volt – több mint 17 milliós kárt okozott
- Ez a közlekedési helyzet még a rutinos sofőröket is megakasztja
- Így lohol a kétségbeesett Magyar Péter a Fidesz után
- Hallgat a NASA: egyre rejtélyesebb a csillagközi 31/ATLAS
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton
- Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A 32-es főúton, Szolnokon, a Bajtárs utca kereszteződésénél, a 74-es km-nél csőtörés utáni burkolat helyreállítás zajlik. A belváros irányába a külső sávot lezárták.
A Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel.
Programok a Jászkunságban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint vasárnap északnyugat felől hidegfront érkezik. Délelőtt még borongós, többfelé csapadékos lesz az időjárás, délutánra azonban felszakadozik a felhőtakaró, és több helyen kisüt a nap. Szórványosan ekkor is előfordulhat zápor. Az északnyugati szél feltámad, a legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül várható.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 546 centiméter, Kisköre-felsőnél 731 centiméter, Kisköre-alsónál -329 centiméter, Szolnoknál pedig -280 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 79 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Magister Gyógyszertár (Széchenyi krt. 121.), Jászberényben a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.), Törökszentmiklóson a Kígyó Gyógyszertár (Kossuth L. u. 83.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.