2 órája
Nosztalgikus időutazás Abony főterén
Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Napi infó, friss hírek
- Belesüppednek a sárba a lánctalpas kombájnok Kisújszállásnál: kevesen tudják, mit aratnak ilyenkor.
- Ne felejtsen el munkába menni ezen a szombaton – mutatjuk, miért van szükség a ledolgozásra!
- Különleges cédulákat osztogatnak Szolnokon: megnéztük, mi áll rajtuk – videóval.
- Jól megfért a Corvette a Trabant és az 1938-as Fiat Topolino mellett Abonyban – galériával, videóval.
- Forradalminak szánták, mégis sikertelenek a Tisza Párt újításai.
- Tehéntőgy paradicsommártásban, medvetalp rántva – íme, a régi magyar konyha legbizarabb fogásai.
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton
- Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél a burkolat helyreállítása zajlik. A belváros irányába a külső sávot lezárták.
A 34-es főúton, Kunhegyes átkelési szakaszán, a 37-es km-nél kulturális rendezvényt tartanak, emiatt 11.00 órától 12.00 óráig a főutat lezárják.
Programok a Jászkunságban
Az aktuális programokból itt válogathat.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn változóan felhős időre számíthatunk, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főleg a keleti területeken fordul elő zápor. Az ÉNy-i szél sokfelé lesz erős. Reggel ÉK-en ködfoltok képződnek. 14 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 546 centiméter, Kisköre-felsőnél 731 centiméter, Kisköre-alsónál -331 centiméter, Szolnoknál pedig -281 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 79 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Magister Gyógyszertár (Széchenyi krt. 121.) és a Mosoly Patika (Felsőszandai rét 1.), Jászberényben a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.) és a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.), Törökszentmiklóson a Kígyó Gyógyszertár (Kossuth L. u. 83.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.
A hagyományok és az összetartozás jegyében népesült be ismét a karcagi alma mater
Ezrével élnek „Árpád-házi leszármazottak” Szolnokon, ez az épület kulcsfontosságú a történetükben – galériával