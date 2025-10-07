2 órája
Pánik a város szélén – elszabadult állatok riogatják a lakosokat
- Szabadon mászkál a szexuális ragadozó, nagy erőkkel keresik ezt a mezőtúri férfit – mutatjuk a fotóját!
- Elszabadult állatok rémisztették meg a helyieket a város szélén, a hatóság közbelépett
- Különös szerkezettel járták végig gyűjtögetők a Tisza-tavat, kiderült, mit kerestek a vidéken
- Rejtélyes körülmények között rongálódott meg egy jelzőlámpa a Széchenyi városrészben
- A Tisza-csomag brutális adóterhet hozhat a nyugdíjasoknak
- Ők kapják idén az orvosi-élettani Nobel-díjat
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton
- Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél a burkolat helyreállítása zajlik. A belváros irányába a külső sávot lezárták.
A 34-es főúton, Kunhegyes átkelési szakaszán, a 37-es km-nél kulturális rendezvényt tartanak, emiatt 11.00 órától 12.00 óráig a főutat lezárják.
Programok a Jászkunságban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kedden nyugaton borult, a kora délutáni órákig csapadékos időjárás ígérkezik kedden, míg másutt napsütés és gomolyfelhők váltják egymást. A szél többfelé élénk marad. Délutánra 16–17 fokig emelkedik a hőmérséklet.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 546 centiméter, Kisköre-felsőnél 733 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -297 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 84 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Mosoly Patika (Felsőszandai rét 1.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Kígyó Gyógyszertár (Kossuth L. u. 83.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.
Faliképet avattak, könyvet adtak ki: így ünnepelték a kettős jubileumot a jászkiséri tűzoltók – galériával