Pánik a város szélén – elszabadult állatok riogatják a lakosokat

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: A hiányosságok pótlását ellenőrizték ezúttal

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Szabadon mászkál a szexuális ragadozó, nagy erőkkel keresik ezt a mezőtúri férfit – mutatjuk a fotóját!

Elszabadult állatok rémisztették meg a helyieket a város szélén, a hatóság közbelépett

Különös szerkezettel járták végig gyűjtögetők a Tisza-tavat, kiderült, mit kerestek a vidéken

Rejtélyes körülmények között rongálódott meg egy jelzőlámpa a Széchenyi városrészben

A Tisza-csomag brutális adóterhet hozhat a nyugdíjasoknak

Ők kapják idén az orvosi-élettani Nobel-díjat

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton

Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél a burkolat helyreállítása zajlik. A belváros irányába a külső sávot lezárták.

A 34-es főúton, Kunhegyes átkelési szakaszán, a 37-es km-nél kulturális rendezvényt tartanak, emiatt 11.00 órától 12.00 óráig a főutat lezárják.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kedden nyugaton borult, a kora délutáni órákig csapadékos időjárás ígérkezik kedden, míg másutt napsütés és gomolyfelhők váltják egymást. A szél többfelé élénk marad. Délutánra 16–17 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 546 centiméter, Kisköre-felsőnél 733 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -297 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 84 centiméter.