35 perce
Elindult a botrányos ügy: bíróság elé áll a szolnoki sportklub volt elnöke
Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Napi infó, friss hírek
- Balesetveszély miatt ideiglenesen lezárják ezt a szolnoki hidat
- Szolnokon tárgyalják a sportklub volt elnökének sikkasztásgyanús büntetőügyét
- „Lesz-e béke Tiszaburán? Meglátjuk” – a település újraválasztott polgármesterét kérdeztük
- Eladó az ikonikus szálló, ahol még Blaha Lujza is fellépett, ennyit kell letennie a vevőnek
- Rosszul jött a Tiszának a párt adóterveinek kiszivárgása és Ruszin-Szendi fegyverbotránya
- Hárman kapják idén a fizikai Nobel-díjat
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton
- Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél a burkolat helyreállítása zajlik. A belváros irányába a külső sávot lezárták.
A 34-es főúton, Kunhegyes átkelési szakaszán, a 37-es km-nél kulturális rendezvényt tartanak, emiatt 11.00 órától 12.00 óráig a főutat lezárják.
Programok a Jászkunságban
Az aktuális programokból itt válogathat.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán napos, gomolyfelhős időjárásra számíthatunk szerdán. Csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 547 centiméter, Kisköre-felsőnél 733 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -297 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 86 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Pingvin Patika (Jászkürt u. 1.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Kígyó Gyógyszertár (Kossuth L. u. 83.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.
Kevesen tudják, de Magyarországon is terem rizs – így zajlott az aratás régen és most – galériával
Bulgáriában bizonyította be a tiszaigari szkanderes, hogy mindkét karjában gigászi erő van