Elindult a botrányos ügy: bíróság elé áll a szolnoki sportklub volt elnöke

Napi infó: Sportcélú TAO-támogatás: a vádlottak (a kép előterében háttal) ellen sikkasztás a vád

Fotó: Mészáros Géza

Balesetveszély miatt ideiglenesen lezárják ezt a szolnoki hidat

Szolnokon tárgyalják a sportklub volt elnökének sikkasztásgyanús büntetőügyét

„Lesz-e béke Tiszaburán? Meglátjuk” – a település újraválasztott polgármesterét kérdeztük

Eladó az ikonikus szálló, ahol még Blaha Lujza is fellépett, ennyit kell letennie a vevőnek

Rosszul jött a Tiszának a párt adóterveinek kiszivárgása és Ruszin-Szendi fegyverbotránya

Hárman kapják idén a fizikai Nobel-díjat

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton

Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél a burkolat helyreállítása zajlik. A belváros irányába a külső sávot lezárták.

A 34-es főúton, Kunhegyes átkelési szakaszán, a 37-es km-nél kulturális rendezvényt tartanak, emiatt 11.00 órától 12.00 óráig a főutat lezárják.

Programok a Jászkunságban

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán napos, gomolyfelhős időjárásra számíthatunk szerdán. Csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 547 centiméter, Kisköre-felsőnél 733 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -297 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 86 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Pingvin Patika (Jászkürt u. 1.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Kígyó Gyógyszertár (Kossuth L. u. 83.) az ügyeletes.