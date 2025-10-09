Egy szempillantás alatt nyoma veszett – furcsa dolog történt a jászberényi állatkertben

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Megdöbbent a szolnoki férfi, amikor felnyitotta a barna kuka fedelét és meglátta, mi van benne

Sötétbe borul Szolnok egy része, itt és ekkor kell számítani az áramkimaradásra

Rejtélyes körülmények között tűnt el a jászberényi állatkert egyik lakója! Lehet, hogy ellopták?

A szolnoki lomtalanítás számai mindenkit megleptek, megszólalt az NHSZ

Tarr Zoltán most a munkásokba és a tanárokba szállt bele (videó)

Hó fogságából szabadították ki a Mount Everest keleti oldalán rekedt túrázókat (videó)

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton

Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél a burkolat helyreállítása zajlik. A belváros irányába a külső sávot lezárták.

A 34-es főúton, Kunhegyes átkelési szakaszán, a 37-es km-nél kulturális rendezvényt tartanak, emiatt 11.00 órától 12.00 óráig a főutat lezárják.

Programok a Jászkunságban

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint csütörtökön gyakran lesz erősen felhős az ég, de csak néhol fordulhat elő zápor. Az Északnyugati szél egyre inkább megélénkül. Marad a 15-20 fokos maximum.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 550 centiméter, Kisköre-felsőnél 735 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -300 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 93 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a BENU Gyógyszertár Szolnok Elixír (Krúdy Gy. út 108), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.), Törökszentmiklóson a Kígyó Gyógyszertár (Kossuth L. u. 83.) az ügyeletes.