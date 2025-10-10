október 10., péntek

Gedeon névnap

Napi infó

3 órája

Brutális karambolban egy idős nő meghalt, többen megsérültek – döbbenetes fotók a helyszínről

Fotó: Nagy Balázs

Napi infó, friss hírek

  • Egy idős nő életét vesztette, többen súlyosan megsérültek a brutális karambolban – FOTÓK
  • Döglött halak fekszenek zsákokon a rendőrség ajtaja előtt – kiderült, mi vezetett idáig
  • Sokkolta Szolnokot a kutyafuttatós gyilkosság, féltékenységből ölte meg barátját a férfi
  • Megállították rutinellenőrzésre, aztán nagy meglepetés érte a rendőröket
  • Elég egy rossz választás, és Magyarország is bevándorlóország lesz
  • Az új iPhone Air: vékony csoda kompromisszumokkal

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton

  • Törökszentmiklósnál a 111-es és a 112-es km közötti konzolon táblacserét végeznek, emiatt péntekig 9.00-12.00 között, többször is rövid időre megállítják a forgalmat.
  • Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

 A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél a burkolat helyreállítása zajlik. A belváros irányába a külső sávot lezárták.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken a reggeli ködfoltok feloszlása után váltakozóan napos-felhős időjárás ígérkezik, csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő. Az északnyugati légmozgás sokfelé megerősödik. Napközben 19–20 fok körüli hőmérséklet várható.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 737 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 93 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Széchenyi Gyógyszertár (Széchenyi krt. 129.), JászberénybenKossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.), Törökszentmiklóson a Fontana Gyógyszertár (Kossuth L. u 125.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

