Brutális karambolban egy idős nő meghalt, többen megsérültek – döbbenetes fotók a helyszínről
- Egy idős nő életét vesztette, többen súlyosan megsérültek a brutális karambolban – FOTÓK
- Döglött halak fekszenek zsákokon a rendőrség ajtaja előtt – kiderült, mi vezetett idáig
- Sokkolta Szolnokot a kutyafuttatós gyilkosság, féltékenységből ölte meg barátját a férfi
- Megállították rutinellenőrzésre, aztán nagy meglepetés érte a rendőröket
- Elég egy rossz választás, és Magyarország is bevándorlóország lesz
- Az új iPhone Air: vékony csoda kompromisszumokkal
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint szerint a 4-es főúton
- Törökszentmiklósnál a 111-es és a 112-es km közötti konzolon táblacserét végeznek, emiatt péntekig 9.00-12.00 között, többször is rövid időre megállítják a forgalmat.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél a burkolat helyreállítása zajlik. A belváros irányába a külső sávot lezárták.
Programok a Jászkunságban
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken a reggeli ködfoltok feloszlása után váltakozóan napos-felhős időjárás ígérkezik, csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő. Az északnyugati légmozgás sokfelé megerősödik. Napközben 19–20 fok körüli hőmérséklet várható.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 737 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 93 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Széchenyi Gyógyszertár (Széchenyi krt. 129.), Jászberényben a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.), Törökszentmiklóson a Fontana Gyógyszertár (Kossuth L. u 125.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.
Vitaminbomba a piacról: ez a csodagyümölcs méregtelenít, nyugtat és erősíti a szívet is
Kedvező tapasztalatokat szerzett az államtitkár Jászberényben – galériával