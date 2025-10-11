október 11., szombat

Brigitta névnap

Napi infó

42 perce

Öten vesztették életüket a pusztító lángokban, ez lehetett a tragédia oka

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Hatalmas balhé egy szolnoki benzinkúton: mindent szétvert egy őrjöngő férfi, és ezzel még nem volt vége.

Öten vesztették életüket a pusztító lángok között, ez vezethetett a tragédiákhoz.

Disznót fogott egy horgász a Holt-Tiszából – ekkorát még ő sem látott.

A tiszások saját pártjukat hibáztatják az adatszivárgás miatt.

Megnyílik a Colosseum titkos alagútja, ahol 2000 éve nem járt ember.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg nincs folyamatban úton végzett munka.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton a réteg- és fátyolfelhők mellett több órán át kisüthet a nap. Keleten lesz a legtöbb felhő, és ott eső is kialakulhat. A délelőtti órákban még erős lehet a szél, később fokozatosan mérséklődik. A csúcshőmérséklet 19–20 fok körül várható.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 737 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 93 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Szent István Gyógyszertár (Szolnok, Verseghy u. 5.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Fontana Gyógyszertár (Kossuth L. u 125.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

