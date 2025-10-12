3 órája
Az út szélén fekete hamu és kiégett cipők – a roncs érintetlenül áll
Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Napi infó, friss hírek
Fekete hamukupac és elszenesedett cipők az út szélén, senki sem nyúl az összeégett autóhoz.
A tiszapüspöki „piramis” sokakat megtévesztett – mi lerántjuk a leplet.
Szabadnapos ápoló és rendőr mentett életet Szolnokon.
Sok autós nem is sejti, de komoly büntetés jár érte, ha így használja a menetfényt.
Visszaadhatja a látást a magyar kutatók által is fejlesztett protézis.
Magyar Péterék óriási hazugsággal próbálkoztak.
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg nincs folyamatban úton végzett munka.
Programok a Jászkunságban
Az aktuális programokból itt válogathat.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint vasárnap többnyire napos idő ígérkezik, helyenként megjelenő rétegfelhőkkel. Csapadék nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 16 és 21 fok között alakulhat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 737 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 93 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Szent Miklós Gyógyszertár (Vitéz Szathmári J. u. 2-4.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Fontana Gyógyszertár (Kossuth L. u 125.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.
Vitaminbomba a piacról: ez a csodagyümölcs méregtelenít, nyugtat és erősíti a szívet is
Kedvező tapasztalatokat szerzett az államtitkár Jászberényben – galériával