Az út szélén fekete hamu és kiégett cipők – a roncs érintetlenül áll

Fotó: Mészáros János

Fekete hamukupac és elszenesedett cipők az út szélén, senki sem nyúl az összeégett autóhoz.

A tiszapüspöki „piramis” sokakat megtévesztett – mi lerántjuk a leplet.

Szabadnapos ápoló és rendőr mentett életet Szolnokon.

Sok autós nem is sejti, de komoly büntetés jár érte, ha így használja a menetfényt.

Visszaadhatja a látást a magyar kutatók által is fejlesztett protézis.

Magyar Péterék óriási hazugsággal próbálkoztak.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg nincs folyamatban úton végzett munka.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint vasárnap többnyire napos idő ígérkezik, helyenként megjelenő rétegfelhőkkel. Csapadék nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 16 és 21 fok között alakulhat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 737 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 93 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Szent Miklós Gyógyszertár (Vitéz Szathmári J. u. 2-4.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Fontana Gyógyszertár (Kossuth L. u 125.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.