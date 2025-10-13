1 órája
Otthon Start-láz: már a vevők 90%-a ezzel a konstrukcióval számol
- Mennyit fizetünk vissza 45 millió forintnál, ha a 3 százalékos hitelt választjuk? Itt a szakértő válasza!
- Tűz Kunszentmártonban: négy ember maradt fedél nélkül a lángok után
- Teljes volt az útzár az M4-esen – több autó ütközött hajnalban
- Rendkívüli támogatást nyúlt Szolnok a nyugdíjasoknak és az iskolakezdéshez is: itt van minden tudnivaló
- Egyre kevesebben hajlandók használni az ukrán Tisza-appot
- Bombafenyegetés miatt fogtak el egy férfit
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton
- Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A Tisza középső szakaszán,
- a Tiszaroff és Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel
- a Nagyrév és Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés
Programok a Jászkunságban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn többnyire szeszélyes időjárás ígérkezik. Északról és északnyugat felől gyenge hidegfront érkezik, ami hozza magával a felhőket és némi szitálást, záport. Bár a front nem túl harapós, az időjárás így is mutat egy kis őszi drámát.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 557 centiméter, Kisköre-felsőnél 743 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 108 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Városmajor Gyógyszertár (Városmajor út 55.), Jászberényben a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson a Fontana Gyógyszertár (Kossuth L. u 125.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.