Otthon Start-láz: már a vevők 90%-a ezzel a konstrukcióval számol

Jelentősen befolyásolta az ingatlanpiacot a 3%-os hitel megjelenése

Fotó: Németh András Péter

Mennyit fizetünk vissza 45 millió forintnál, ha a 3 százalékos hitelt választjuk? Itt a szakértő válasza!

Tűz Kunszentmártonban: négy ember maradt fedél nélkül a lángok után

Teljes volt az útzár az M4-esen – több autó ütközött hajnalban

Rendkívüli támogatást nyúlt Szolnok a nyugdíjasoknak és az iskolakezdéshez is: itt van minden tudnivaló

Egyre kevesebben hajlandók használni az ukrán Tisza-appot

Bombafenyegetés miatt fogtak el egy férfit

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A Tisza középső szakaszán,

a Tiszaroff és Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel

a Nagyrév és Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés

Programok a Jászkunságban

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn többnyire szeszélyes időjárás ígérkezik. Északról és északnyugat felől gyenge hidegfront érkezik, ami hozza magával a felhőket és némi szitálást, záport. Bár a front nem túl harapós, az időjárás így is mutat egy kis őszi drámát.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 557 centiméter, Kisköre-felsőnél 743 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 108 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Városmajor Gyógyszertár (Városmajor út 55.), Jászberényben a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson a Fontana Gyógyszertár (Kossuth L. u 125.) az ügyeletes.