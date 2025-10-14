Földvári tolvajok: az egész város bejárják, könnyedén ugranak át a kerítésen is

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó, friss hírek

Mindenki róluk beszél a városban, ezzel a különös módszerrel dolgoznak a tiszaföldvári tolvajok

Ezt a szexuális ragadozót keresi mindenki, itt van a fiatallal erőszakoskodó berényi férfi fotója!

Kerékpárost gázolt a vonat, jelentős késésekre kellett számítani ezeken a vonalakon

Ismerős? Nívós listán tűnt fel egy jászkunsági szálláshely neve – mutatjuk, melyik az!

Manipulált adatokkal szállt be a kampányba Magyar Péter mellett Soros kutatócége

Feltérképezné a Holdat? Most megteheti!

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a Bajtárs utca kereszteződésénél, a 74-es km-nél csőtörés utáni burkolat helyreállítás zajlik. A belváros irányába a külső sávot lezárták.

Dolgoznak napközben a 34-es főúton, Kunhegyes belterületén a 38-as km-nél. A fél útpályát elkerítik a forgalom elől.

A Tisza középső szakaszán,

a Tiszaroff és Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel

a Nagyrév és Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés

Programok a Jászkunságban

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kedden délelőtt többnyire borongós, délután változóan felhős időjárásra számíthatunk. Csak néhol alakulhat ki kisebb eső vagy zápor. A hőmérséklet csökken: reggel 5, délután körülbelül 15 fok valószínű.