1 órája

Földvári tolvajok: az egész város bejárják, könnyedén ugranak át a kerítésen is

Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.

Man,,Criminal,And,Crowbar,For,House,Crime,,Home,Invasion,And
Fotó: Illusztráció/ Shutterstock

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

  • Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
  • Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a Bajtárs utca kereszteződésénél, a 74-es km-nél csőtörés utáni burkolat helyreállítás zajlik. A belváros irányába a külső sávot lezárták.

Dolgoznak napközben a 34-es főúton, Kunhegyes belterületén a 38-as km-nél. A fél útpályát elkerítik a forgalom elől.

A Tisza középső szakaszán,

  • a Tiszaroff és Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel
  • a Nagyrév és Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kedden délelőtt többnyire borongós, délután változóan felhős időjárásra számíthatunk. Csak néhol alakulhat ki kisebb eső vagy zápor. A hőmérséklet csökken: reggel 5, délután körülbelül 15 fok valószínű.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 559 centiméter, Kisköre-felsőnél 745 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -301 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 122 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a PatikaPlus Gyógyszertár (Áfium) (Téglagyári út 30.), Jászberényben a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.), Törökszentmiklóson a Fontana Gyógyszertár (Kossuth L. u 125.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

