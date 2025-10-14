1 órája
Földvári tolvajok: az egész város bejárják, könnyedén ugranak át a kerítésen is
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton
- Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A 32-es főúton, Szolnokon, a Bajtárs utca kereszteződésénél, a 74-es km-nél csőtörés utáni burkolat helyreállítás zajlik. A belváros irányába a külső sávot lezárták.
Dolgoznak napközben a 34-es főúton, Kunhegyes belterületén a 38-as km-nél. A fél útpályát elkerítik a forgalom elől.
A Tisza középső szakaszán,
- a Tiszaroff és Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel
- a Nagyrév és Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés
Programok a Jászkunságban
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kedden délelőtt többnyire borongós, délután változóan felhős időjárásra számíthatunk. Csak néhol alakulhat ki kisebb eső vagy zápor. A hőmérséklet csökken: reggel 5, délután körülbelül 15 fok valószínű.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 559 centiméter, Kisköre-felsőnél 745 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -301 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 122 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a PatikaPlus Gyógyszertár (Áfium) (Téglagyári út 30.), Jászberényben a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.), Törökszentmiklóson a Fontana Gyógyszertár (Kossuth L. u 125.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.