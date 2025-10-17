Rémhírek jelentek meg közösségi médiában a szolnoki csapvíz minőségéről, a szolgáltató cáfol

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Biztonsággal lehet ivóvizet fogyasztani Szolnokon a vízmű szerint. A minap olyan hírek kaptak szárnyra, amelyek szerint fertőző májgyulladás miatt emberek kerültek kórházba, és csak forralt vagy palackozott vizet szabad inni

Fotó: Kuklis István/ Délmagyarország / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Napi infó, friss hírek

Fertőző májgyulladás: nem szabad Szolnokon csapvizet inni? – itt a vízmű válasza

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a Bajtárs utca kereszteződésénél, a 74-es km-nél csőtörés utáni burkolat helyreállítás zajlik. A belváros irányába a külső sávot lezárták.

A Tisza középső szakaszán,

a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,

közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel, a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.

Programok a Jászkunságban

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken észak és dél felől is felhősödés várható, de csak elszórtan fordul elő kisebb eső. 16-17 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Estétől megélénkül az északnyugati szél.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 561 centiméter, Kisköre-felsőnél 746 centiméter, Kisköre-alsónál -320 centiméter, Szolnoknál pedig -283 centiméter.