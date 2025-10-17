október 17., péntek

Hedvig névnap

Napi infó

3 órája

Rémhírek jelentek meg közösségi médiában a szolnoki csapvíz minőségéről, a szolgáltató cáfol

Címkék#útinform#Napi infó#hírek#ügyeletes gyógyszertárak#időjárás

Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Biztonsággal lehet ivóvizet fogyasztani Szolnokon a vízmű szerint. A minap olyan hírek kaptak szárnyra, amelyek szerint fertőző májgyulladás miatt emberek kerültek kórházba, és csak forralt vagy palackozott vizet szabad inni
Fotó: Kuklis István/ Délmagyarország / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Napi infó, friss hírek

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

  • Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
  • Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a Bajtárs utca kereszteződésénél, a 74-es km-nél csőtörés utáni burkolat helyreállítás zajlik. A belváros irányába a külső sávot lezárták.

A Tisza középső szakaszán,

  •  a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,
  •  a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken észak és dél felől is felhősödés várható, de csak elszórtan fordul elő kisebb eső. 16-17 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Estétől megélénkül az északnyugati szél.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 561 centiméter, Kisköre-felsőnél 746 centiméter, Kisköre-alsónál -320 centiméter, Szolnoknál pedig -283 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 142 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a PatikaPlus Gyógyszertár (Calendula) (Mátyás király út 29.), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.), Törökszentmiklóson a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

