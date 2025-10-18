Új fellángolás: aranyszínű sárgaság támadja a hazai szőlőt

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infóban: a aranyszínű sárgaság betegség miatt országszerte szemlét tartanak a szőlőültetvények területein

Forrás: Szoljon.hu Archív / Illusztráció

Napi infó, friss hírek

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél burkolatot javítanak, a fél útpályát lezárták.

A 45-ös főúton, Kunszentmárton és Szentes között fákat vágnak ki, a 7-es és a 10-es km között kell forgalomkorlátozásra készülni.

A hétvégi kamionstop október 18-án, ma 22 órától, október 19-én, vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

A Tisza középső szakaszán,

a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,

közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel, a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton kezdetben borult, erősen felhős ég lesz jellemző, majd a nap előrehaladtával fokozatosan szakadozik a felhőtakaró. A légmozgás több helyen élénk, néhol erős lehet. Elszórtan kisebb zápor is kialakulhat. Hajnalban 5 fok körüli minimumra, napközben 14 fokra számíthatunk. Hidegfront érkezik.