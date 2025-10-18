42 perce
Új fellángolás: aranyszínű sárgaság támadja a hazai szőlőt
- Hatalmas kamionbaleset az M4-esen: mentőhelikopter landolt a helyszínen, le kellett zárni a pályát.
- Újra támad az aranyszínű sárgaság: az Aranyhegyen is találtak fertőzésgyanús növényeket.
- Meg akarták mérgezni Blacket, a jászberényi hős mentőkutyát.
- Hiába ült börtönben, szabadulása után ott folytatta, ahol abba hagyta: ez volt a bűne.
- Elszomorító a helyzet, egy csepp víz sem maradt ebben a Jászkunság melletti folyóban.
- Megszorítás minden fronton: a Tisza Párt a nyugdíjasokat sem kímélné.
- Repülő kullancs Magyarországon – a kutatók a saját bőrükön tapasztalták meg.
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton
- Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél burkolatot javítanak, a fél útpályát lezárták.
A 45-ös főúton, Kunszentmárton és Szentes között fákat vágnak ki, a 7-es és a 10-es km között kell forgalomkorlátozásra készülni.
A hétvégi kamionstop október 18-án, ma 22 órától, október 19-én, vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
A Tisza középső szakaszán,
- a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,
- a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.
Programok a Jászkunságban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton kezdetben borult, erősen felhős ég lesz jellemző, majd a nap előrehaladtával fokozatosan szakadozik a felhőtakaró. A légmozgás több helyen élénk, néhol erős lehet. Elszórtan kisebb zápor is kialakulhat. Hajnalban 5 fok körüli minimumra, napközben 14 fokra számíthatunk. Hidegfront érkezik.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 562 centiméter, Kisköre-felsőnél 747 centiméter, Kisköre-alsónál -320 centiméter, Szolnoknál pedig -283 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 138 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a PatikaPlus Gyógyszertár (Calendula) (Mátyás király út 29.) és a Manna Gyógyszertár Csóka utca 3.), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.) és a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.
