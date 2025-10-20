Borzalmas tragédia: halálos baleset történt Kengyelnél

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infóban: halálos baleset történt Kengyel és Bagimajor között vasárnap

Fotó: Illusztráció / Forrás: Szoljon.hu / Archív

Napi infó, friss hírek

Elhunyt Danyi Zsuzsi, a szolnoki kulturális élet meghatározó alakja.

Tragédia Kengyelnél: nem tudták megmenteni az autóval karambolozó motoros életét.

Kétségbe estek a művészek a rangos szolnoki kiállításon – videóval, galériával.

Mentőhelikopter szállt le Újszászon: kiderült, kivel siettek kórházba.

Orbán Viktor kiemelkedik az EU-ban: minden nagyhatalom vezetőjével tárgyal.

Elhunyt a Limp Bizkit basszusgitárosa.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.

Cegléden, a Külső Kátai úton levő vasúti útjárót felújítási munkák miatt október 22-én este 10.00 óráig lezárták, a forgalmat a 311-es főút felé terelik, amit táblák is jeleznek.

Ismét jár a komp a Tisza felső szakaszán, Tiszatardos és Tiszalök között.

A Tisza középső szakaszán,

a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,

közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel, a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn több órán át süt a nap, de idővel vastagodó fátyolfelhők szűrik a napsütést. Esőre továbbra sem kell számítani. Hajnalban 0, délután körülbelül 15 fokot mérhetünk.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 562 centiméter, Kisköre-felsőnél 746 centiméter, Kisköre-alsónál -275centiméter, Szolnoknál pedig -274 centiméter.