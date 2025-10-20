3 órája
Borzalmas tragédia: halálos baleset történt Kengyelnél
- Elhunyt Danyi Zsuzsi, a szolnoki kulturális élet meghatározó alakja.
- Tragédia Kengyelnél: nem tudták megmenteni az autóval karambolozó motoros életét.
- Kétségbe estek a művészek a rangos szolnoki kiállításon – videóval, galériával.
- Mentőhelikopter szállt le Újszászon: kiderült, kivel siettek kórházba.
- Orbán Viktor kiemelkedik az EU-ban: minden nagyhatalom vezetőjével tárgyal.
- Elhunyt a Limp Bizkit basszusgitárosa.
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton
- Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.
Cegléden, a Külső Kátai úton levő vasúti útjárót felújítási munkák miatt október 22-én este 10.00 óráig lezárták, a forgalmat a 311-es főút felé terelik, amit táblák is jeleznek.
Ismét jár a komp a Tisza felső szakaszán, Tiszatardos és Tiszalök között.
A Tisza középső szakaszán,
- a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,
- a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.
Programok a Jászkunságban
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn több órán át süt a nap, de idővel vastagodó fátyolfelhők szűrik a napsütést. Esőre továbbra sem kell számítani. Hajnalban 0, délután körülbelül 15 fokot mérhetünk.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 562 centiméter, Kisköre-felsőnél 746 centiméter, Kisköre-alsónál -275centiméter, Szolnoknál pedig -274 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 134 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Baross út 5.) és a Hetényi Patika (Tószegi út 21.), Jászberényben a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.) és
Kossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.), Törökszentmiklóson a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.
