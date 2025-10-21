október 21., kedd

Orsolya névnap

35 perce

Elképesztő fotók: teljesen beborította a füst az autót az M4-es autóúton

Napi infóban: egy gépkocsi égett ki az M4-es autóúton vasárnap délután
Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos Facebook-oldala

Napi infó, friss hírek

  • Megdöbbentő fotók érkeztek a halálos kengyeli motorbaleset helyszínéről – galériával.
  • Kilométerekről látszott a füstfelhő, szénné égett egy autó az M4-esen – galériával.
  • Novemberben érkezik a nyugdíjkorrekció – ennyivel hoz többet a postás.
  • Egy hétig csendben figyelték az autósokat, és furcsa mintázat rajzolódott ki a Jászkunságban.
  • Több millió forinttól esnének el a családok, ha a Tisza Párt kerülne kormányra.
  • A Z generáció újraírja a luxus szabályait: kevesebbet költenek, tudatosabbak.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Törökszentmiklós elkerülő szakaszán, a 120-as km-nél, Kenderes átkelési szakaszán, a 140-es km-nél valamint Kisújszállás térségében, a 150-es km-nél portáltáblákat helyeznek ki. Mindhárom szakaszon, 12.00 órától 14.00 óráig 10-15 percre megállítják a forgalmat

A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik. 

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kedden többnyire erősen felhős, vagy borult lesz az ég, délnyugat felől helyenként — főként az ország északi tájain — eső, zápor is kialakulhat. A délkeleti szél élénken fúj. A hőmérséklet 8 és 18 fok között alakul, északkeleten marad hűvösebb az idő.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 559 centiméter, Kisköre-felsőnél 745 centiméter, Kisköre-alsónál -285 centiméter, Szolnoknál pedig -235 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 136 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Pingvin Patika (Ízisz) (Jubileum tér 5.) és a Hetényi Patika (Tószegi út 21.), Jászberényben a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.) és a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

