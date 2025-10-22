Teljesen újragondolják a Biztonságos Szórakozóhely Programot

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infóban: Mohi Márk és a Fidelitas kezdeményezésére újraindul a Biztonságos Szórakozóhely Program Szolnokon. Már körvonalazódnak a konkrétumok, de még sok egyeztetésre lesz szükség

Fotó: Mészáros János

Napi infó, friss hírek

Hiába várta haza édesapját a kislánya, nem élhette túl a brutális ütközést a tiszaföldvári lemezlovas.

Új szabályok jönnek – a szolnoki szórakozóhelyek közösen írják át a biztonság játékszabályait..

Olyan döntést hozott a vízügy, amit a horgászok garantáltan megemlegetnek.

A mentők báljában esett össze egy idős nő, perceken múlt az élete.

Magyar Péter attól retteg, hogy nem lesz elég tiszás a háborús menetén.

Halálos áldozatot is követelt a pusztító tornádó (videó).

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

Napközben többször megállítják a forgalmat a 4-es főúton, a 113-as km-nél, a 118-as és a 119-es km-nél Törökszentmiklósnál, közelében, 141-es Kenderes térségében, valamint a 151-es km-nél Kisújszállásnál. A forgalmat 10-20 percre is megállíthatják. A M4-es gyorsforgalmi út építése kapcsán portáltáblákat emelnek be a főútról a pályára. A munkavégzés várhatóan reggel 8 és délután 13 óra között zajlik.

Több helyen is karbantartási munkálatokat végeznek a közutakon félpályás lezárás mellett napközben:

• a 34-es főúton, a 37-es km-nél Kunhegyes belterületén,

• a 44-es főúton, a 61-es km-nél Öcsöd átkelési szakaszán,

• a 45-ös főúton, az 1-es km-nél, Kunszentmártonnál,

A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.

Cegléden, a Külső Kátai úton levő vasúti útjárót felújítási munkák miatt október 22-én este 10.00 óráig lezárták, a forgalmat a 311-es főút felé terelik, amit táblák is jeleznek.