Teljesen újragondolják a Biztonságos Szórakozóhely Programot
- Hiába várta haza édesapját a kislánya, nem élhette túl a brutális ütközést a tiszaföldvári lemezlovas.
- Új szabályok jönnek – a szolnoki szórakozóhelyek közösen írják át a biztonság játékszabályait..
- Olyan döntést hozott a vízügy, amit a horgászok garantáltan megemlegetnek.
- A mentők báljában esett össze egy idős nő, perceken múlt az élete.
- Magyar Péter attól retteg, hogy nem lesz elég tiszás a háborús menetén.
- Halálos áldozatot is követelt a pusztító tornádó (videó).
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton
- Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
- Napközben többször megállítják a forgalmat a 4-es főúton, a 113-as km-nél, a 118-as és a 119-es km-nél Törökszentmiklósnál, közelében, 141-es Kenderes térségében, valamint a 151-es km-nél Kisújszállásnál. A forgalmat 10-20 percre is megállíthatják. A M4-es gyorsforgalmi út építése kapcsán portáltáblákat emelnek be a főútról a pályára. A munkavégzés várhatóan reggel 8 és délután 13 óra között zajlik.
Több helyen is karbantartási munkálatokat végeznek a közutakon félpályás lezárás mellett napközben:
• a 34-es főúton, a 37-es km-nél Kunhegyes belterületén,
• a 44-es főúton, a 61-es km-nél Öcsöd átkelési szakaszán,
• a 45-ös főúton, az 1-es km-nél, Kunszentmártonnál,
A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.
Cegléden, a Külső Kátai úton levő vasúti útjárót felújítási munkák miatt október 22-én este 10.00 óráig lezárták, a forgalmat a 311-es főút felé terelik, amit táblák is jeleznek.
Az ünnepi kamionstop október 23-án szerdán 06 órától 22 óráig lesz érvényben, ezután a hétvégi kamiontilalom a szokásos módon, szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig tart.
A Tisza középső szakaszán,
- a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,
- a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.
Programok a Jászkunságban
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán közepesen, vagy erősen felhős lesz az ég, tehát némi napsütés is várható. Eső csak néhol fordul elő. 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 557 centiméter, Kisköre-felsőnél 742 centiméter, Kisköre-alsónál -272 centiméter, Szolnoknál pedig 139 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 134 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Kígyó Gyógyszertár (Indóház u. 23.) és a Pingvin Patika (Ízisz) (Jubileum tér 5.), Jászberényben a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.) és Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.
Közösségi élménnyé gyúrják az értékes hagyományt Csataszögön
Példaértékű munkájáért tüntették ki a karcagi vállalkozót – a vármegye legnagyobb elismerését kapta