Borzalmas buszbaleset rázta meg Szolnok városát

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infóban: iskola falának csapódott egy busz Szolnokon

Fotó: Mészáros János

Friss hírek

Megszólalt a szolnoki buszbaleset egyik sérültje, megrázó részleteket mesélt arról, mit tett a sofőr

Buszbaleset Szolnokon: egy gyalogos is megsérült, nyomoz a rendőrség

Buszbaleset Szolnokon: reagált a MÁV-VOLÁN-csoport vezérigazgatója

Arra ébredt a kunszentmártoni nő, hogy remeg az ágya – csak később tudta meg, mi történt valójában

A lengyel külügyminiszter annak örülne, ha veszélybe kerülne hazánk energiaellátása

Ezekkel az egyszerű trükkökkel spórolhat a fűtésen

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.

A Tisza középső szakaszán,

a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,

a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.

Az ünnepi kamionstop október 23-án szerdán reggel 6 órától este 22 óráig lesz érvényben, ezután a hétvégi kamiontilalom a szokásos módon, szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig tart.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

Pénteken a többórás napsütést gomolyfelhők zavarják , és elszórtan zápor is előfordulhat. 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés. Az északkeleti szél csak néha élénkül meg.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 554 centiméter, Kisköre-felsőnél 738 centiméter, Kisköre-alsónál -280 centiméter, Szolnoknál pedig -237 centiméter.