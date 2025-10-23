20 perce
Borzalmas buszbaleset rázta meg Szolnok városát
- Megszólalt a szolnoki buszbaleset egyik sérültje, megrázó részleteket mesélt arról, mit tett a sofőr
- Buszbaleset Szolnokon: egy gyalogos is megsérült, nyomoz a rendőrség
- Buszbaleset Szolnokon: reagált a MÁV-VOLÁN-csoport vezérigazgatója
- Arra ébredt a kunszentmártoni nő, hogy remeg az ágya – csak később tudta meg, mi történt valójában
- A lengyel külügyminiszter annak örülne, ha veszélybe kerülne hazánk energiaellátása
- Ezekkel az egyszerű trükkökkel spórolhat a fűtésen
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton
- Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
- A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.
A Tisza középső szakaszán,
- a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,
- a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.
Az ünnepi kamionstop október 23-án szerdán reggel 6 órától este 22 óráig lesz érvényben, ezután a hétvégi kamiontilalom a szokásos módon, szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig tart.
Időjárás
Pénteken a többórás napsütést gomolyfelhők zavarják , és elszórtan zápor is előfordulhat. 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés. Az északkeleti szél csak néha élénkül meg.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 554 centiméter, Kisköre-felsőnél 738 centiméter, Kisköre-alsónál -280 centiméter, Szolnoknál pedig -237 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 138 centiméter.
Ügyeletes patikák a Jászkunságban
Szolnokon a Kígyó Gyógyszertár (Indóház u. 23.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a
Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.), az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg.