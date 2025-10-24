Számos buszbaleset történt az elmúlt években, összegyűjtöttük a legfontosabbakat

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.

A Tisza középső szakaszán,

a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,

a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.

Az ünnepi kamionstop október 23-án szerdán reggel 6 órától este 22 óráig lesz érvényben, ezután a hétvégi kamiontilalom a szokásos módon, szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig tart.

Időjárás

A pénteki időjárás változékony arcát mutatja: a hajnali esőzések után ugyan felszakadozik a felhőzet, de délnyugaton még előfordulhatnak záporok. A nyugati szél több helyen megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 14–15 fok körül alakul, így az őszi kabát nem maradhat otthon.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 549 centiméter, Kisköre-felsőnél 731 centiméter, Kisköre-alsónál -290 centiméter, Szolnoknál pedig -243 centiméter.