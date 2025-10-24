1 órája
Számos buszbaleset történt az elmúlt években, összegyűjtöttük a legfontosabbakat
Friss hírek
- Vakító napsütésről szólt a sofőr vallomása – ezek voltak a legsúlyosabb buszbalesetek
- Teljes útzár volt egy szolnoki baleset miatt, a tűzoltók is a helyszínre érkeztek
- Gyerekkori tévéélményből főműsoridős pillanat lett – törökszentmiklósi nő brillírozott a Legyen Ön is milliomosban
- A „szőke folyó” most egyszerre teszi próbára a gyomrot és a józan észt – egyre több egyed bukkan fel
- Magyar Péter főnöke egyértelmű álláspontot követel Ukrajna ügyében
- Toplistás babanevek: ezeket választják most a legtöbben
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton
- Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.
A Tisza középső szakaszán,
- a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,
- a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.
Az ünnepi kamionstop október 23-án szerdán reggel 6 órától este 22 óráig lesz érvényben, ezután a hétvégi kamiontilalom a szokásos módon, szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig tart.
Programok a Jászkunságban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Időjárás
A pénteki időjárás változékony arcát mutatja: a hajnali esőzések után ugyan felszakadozik a felhőzet, de délnyugaton még előfordulhatnak záporok. A nyugati szél több helyen megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 14–15 fok körül alakul, így az őszi kabát nem maradhat otthon.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 549 centiméter, Kisköre-felsőnél 731 centiméter, Kisköre-alsónál -290 centiméter, Szolnoknál pedig -243 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 144 centiméter.
Ügyeletes patikák a Jászkunságban
Szolnokon a Kolozsvári Gyógyszertár (Kolozsvári út 23.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson az
Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg.