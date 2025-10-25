2 órája
Félelmetes csattanás a belvárosban, a lakók pánikban szaladtak az utcára
Friss hírek
- Hatalmas csattanás rázta meg a Kálvin utcai társasházat, a lakók riadtan szaladtak az udvarra
- A szolnoki piacon 7000 forint a dió kilója, mégis viszik – kiderítettük, miért fogy el ilyen gyorsan
- Rejtélyes maradványok Szolnokon – felkavaró részletek a körözésekben
- Halloweeni lázban ég az adóhivatal is: vérfagyasztó bírságokat szabhatnak ki
- Magyar Péter elégedetlen volt pártja október 23-i teljesítményével
- Mutatjuk, miért sóvárog bizonyos ételek után
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton
- Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.
A Tisza középső szakaszán,
- a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,
- a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.
A hétvégi kamiontilalom ma 22 órától október 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
Programok a Jászkunságban
Időjárás
Szombaton eleinte napos időjárásra készülhetünk, nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délutántól egyre több helyen eleredhet az eső, főként délen zápor, zivatar is előfordulhat. A déli, délnyugati szél élénk lesz. A legmagasabb hőmérséklet 13–18 fok között alakul, az Északi-középhegységben hűvösebb lehet.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 549 centiméter, Kisköre-felsőnél 731 centiméter, Kisköre-alsónál -284 centiméter, Szolnoknál pedig -243 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 144 centiméter.
Ügyeletes patikák a Jászkunságban
Szolnokon a Korona Gyógyszertár (Dózsa Gy. út 26/28.), Jászberényben a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg.