október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Összefoglaló

48 perce

Félelmetes csattanás a belvárosban, a lakók pánikban szaladtak az utcára

Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.

Szoljon.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: a viharos szél pénteken délelőtt a jászberényi Kálvin János utcában okozott károkat
Fotó: Pesti József

Friss hírek

  • Hatalmas csattanás rázta meg a Kálvin utcai társasházat, a lakók riadtan szaladtak az udvarra
  • A szolnoki piacon 7000 forint a dió kilója, mégis viszik – kiderítettük, miért fogy el ilyen gyorsan
  • Rejtélyes maradványok Szolnokon – felkavaró részletek a körözésekben
  • Halloweeni lázban ég az adóhivatal is: vérfagyasztó bírságokat szabhatnak ki
  • Magyar Péter elégedetlen volt pártja október 23-i teljesítményével
  • Mutatjuk, miért sóvárog bizonyos ételek után

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

  • Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
  • Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.

A Tisza középső szakaszán,

  • a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,
  • a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.

A hétvégi kamiontilalom ma 22 órától október 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

Szombaton eleinte napos időjárásra készülhetünk, nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délutántól egyre több helyen eleredhet az eső, főként délen zápor, zivatar is előfordulhat. A déli, délnyugati szél élénk lesz. A legmagasabb hőmérséklet 13–18 fok között alakul, az Északi-középhegységben hűvösebb lehet.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 549 centiméter, Kisköre-felsőnél 731 centiméter, Kisköre-alsónál -284 centiméter, Szolnoknál pedig -243 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 144 centiméter.

Ügyeletes patikák a Jászkunságban

Szolnokon a Korona Gyógyszertár (Dózsa Gy. út 26/28.),  Jászberényben a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg.

 

