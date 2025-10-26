1 órája
Brutális szélsebességet mértek a Jászkunságban – mutatjuk, hol volt a legerősebb
Friss hírek
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton
- Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.
A Tisza középső szakaszán,
- a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,
- a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.
A hétvégi kamiontilalom október 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
Programok a Jászkunságban
Időjárás
A vasárnap reggeli ködfoltok feloszlását követően délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, és egyre több helyen várható eső, zápor. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. Délután 11–16 fokot mérhetünk.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 548 centiméter, Kisköre-felsőnél 732 centiméter, Kisköre-alsónál -290 centiméter, Szolnoknál pedig -250 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 150 centiméter.
Ügyeletes patikák a Jászkunságban
Szolnokon a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth tér 7-8.), Jászberényben a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg.