Brutális szélsebességet mértek a Jászkunságban – mutatjuk, hol volt a legerősebb

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.

A Tisza középső szakaszán,

a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,

a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.

A hétvégi kamiontilalom október 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A vasárnap reggeli ködfoltok feloszlását követően délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, és egyre több helyen várható eső, zápor. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. Délután 11–16 fokot mérhetünk.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 548 centiméter, Kisköre-felsőnél 732 centiméter, Kisköre-alsónál -290 centiméter, Szolnoknál pedig -250 centiméter.