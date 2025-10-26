október 26., vasárnap

Dömötör névnap

1 órája

Brutális szélsebességet mértek a Jászkunságban – mutatjuk, hol volt a legerősebb

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infó
Napi infó: a viharos szél pénteken délelőtt a jászberényi Kálvin János utcában okozott károkat
Fotó: Pesti József

Friss hírek

  • Durva képek érkeztek a vaddal ütközött, oldalára dőlt teherautóról – íme, a mentés pillanatai!
  • Letarolta a térséget a viharos szél – elképesztő adatot mértek ezen a jászkunsági településen
  • Itt a MÁV bejelentése: szolnoki járatokat is érinti a változás, ezt kell tudni az új időpontokról
  • A település lép a patkányok ellen – ezt kérik a lakóktól
  • Magyar Péter embere lebukott, a saját üzlete miatt támadja az egészségügyet (videó)
  • Lecsapott Melissa: már halálos áldozatai is vannak a trópusi viharnak

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

  • Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
  • Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.

A Tisza középső szakaszán,

  • a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,
  • a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.

A hétvégi kamiontilalom október 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A vasárnap reggeli ködfoltok feloszlását követően délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, és egyre több helyen várható eső, zápor. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. Délután 11–16 fokot mérhetünk.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 548 centiméter, Kisköre-felsőnél 732 centiméter, Kisköre-alsónál -290 centiméter, Szolnoknál pedig -250 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 150 centiméter.

Ügyeletes patikák a Jászkunságban

Szolnokon a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth tér 7-8.),  Jászberényben a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg.

 

