Kerékpárost sodort el egy részeg sofőr Cegléden

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

Cegléd belterületén a 70-es km-nél meghibásodott egy tűzcsap, emiatt Abony felé a külső sávot lezárták.

Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.

A Tisza középső szakaszán,

a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,

a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.

A hétvégi kamiontilalom október 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

Időjárás

Hétfőn változóan felhős, szeles, mozgalmas időjárás várható. Zápor csak elszórtan fordul elő. 11-13 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 550 centiméter, Kisköre-felsőnél 734 centiméter, Kisköre-alsónál -272 centiméter, Szolnoknál pedig -261 centiméter.