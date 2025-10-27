36 perce
Kerékpárost sodort el egy részeg sofőr Cegléden
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton
- Cegléd belterületén a 70-es km-nél meghibásodott egy tűzcsap, emiatt Abony felé a külső sávot lezárták.
- Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.
A Tisza középső szakaszán,
- a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,
- a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.
A hétvégi kamiontilalom október 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
Programok a Jászkunságban
Időjárás
Hétfőn változóan felhős, szeles, mozgalmas időjárás várható. Zápor csak elszórtan fordul elő. 11-13 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 550 centiméter, Kisköre-felsőnél 734 centiméter, Kisköre-alsónál -272 centiméter, Szolnoknál pedig -261 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 149 centiméter.
Ügyeletes patikák a Jászkunságban
Szolnokon a Levendula Gyógyszertár (Széchenyi krt. 6/a.), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg.