Összefoglaló

36 perce

Kerékpárost sodort el egy részeg sofőr Cegléden

Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.

Szoljon.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infó
Napi infó: sajtóinformációk szerint elhunyt a ceglédi kerékpáros-baleset sérültje
Fotó: Illusztráció / Szakony Attila (MW archív)

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

  • Cegléd belterületén a 70-es km-nél meghibásodott egy tűzcsap, emiatt Abony felé a külső sávot lezárták.
  • Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
  • Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.

A Tisza középső szakaszán,

  • a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,
  • a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.

A hétvégi kamiontilalom október 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

Hétfőn változóan felhős, szeles, mozgalmas időjárás várható. Zápor csak elszórtan fordul elő. 11-13 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 550 centiméter, Kisköre-felsőnél 734 centiméter, Kisköre-alsónál -272 centiméter, Szolnoknál pedig -261 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 149 centiméter.

Ügyeletes patikák a Jászkunságban

Szolnokon a Levendula Gyógyszertár (Széchenyi krt. 6/a.), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg.

 

