Nem állt meg a vita után, betonvassal és késsel rontott áldozatára egy férfi Tiszaburán
Friss hírek
- Remek hír az autósoknak: célegyenesben az M4-es építése – ekkorra készülhet el a kisújszállási szakasz
- Brutális támadás Tiszaburán: betonvassal támadt és megszúrta vendégét egy 31 éves férfi
- Néhány üveg szeszes ital, több év szabadságvesztés – a biztonsági őrt is megfenyegették a gyanúsítottak
- Ugródeszka vagy csapda? 4 millió forint, havi 35 ezres törlesztővel, kamatmentesen! – szakértő válaszol
- Magyar Péter már Gyurcsányt másolja, leporolta a régi balos szlogent
- Nem mindegy, mikor és mennyit: így használja helyesen a magnéziumot
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton
- Cegléd belterületén a 70-es km-nél meghibásodott egy tűzcsap, emiatt Abony felé a külső sávot lezárták.
- Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.
A Tisza középső szakaszán,
- a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,
- a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.
Programok a Jászkunságban
Időjárás
Kedden változó felhőzetre és időnkénti felhőátvonulásokra lehet számítani, elszórtan zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél főként délelőtt lehet erős, olykor viharos. A nappali csúcshőmérséklet 10–15 fok között várható.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 553 centiméter, Kisköre-felsőnél 736 centiméter, Kisköre-alsónál -261 centiméter, Szolnoknál pedig -235 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 154 centiméter.
Ügyeletes patikák a Jászkunságban
Szolnokon a Magister Gyógyszertár (Széchenyi krt. 121.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.
