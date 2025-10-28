Nem állt meg a vita után, betonvassal és késsel rontott áldozatára egy férfi Tiszaburán

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Életveszélyt okozó testi sértés: egy tiszaburai férfi támadt rá vendégére októberben

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

Cegléd belterületén a 70-es km-nél meghibásodott egy tűzcsap, emiatt Abony felé a külső sávot lezárták.

Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.

A Tisza középső szakaszán,

a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,

a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

Kedden változó felhőzetre és időnkénti felhőátvonulásokra lehet számítani, elszórtan zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél főként délelőtt lehet erős, olykor viharos. A nappali csúcshőmérséklet 10–15 fok között várható.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 553 centiméter, Kisköre-felsőnél 736 centiméter, Kisköre-alsónál -261 centiméter, Szolnoknál pedig -235 centiméter.