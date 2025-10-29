1 órája
Mindenki készüljön, ma kezdődik a szolnoki Tisza-híd javítása!
- Minden autóst érint a hír: lezárják a szolnoki hidat, itt vannak a részletek!
- Hova lett a pénz? Vádat emeltek, orvosoknak kell felelniük, szolnoki érintettje is van az ügynek
- Kordonok kerültek a szolnoki térre, kiderült, mi is az oka
- Megszűnik a Messenger, ezt még gyorsan tegye meg!
- Magyar Péter kifogyott az ötletekből, ismét provokációkra készül
- Végigaludta a pénztáros, hogy kifosztják a benzinkút kasszáját
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton
- Cegléd belterületén a 70-es km-nél meghibásodott egy tűzcsap, emiatt Abony felé a külső sávot lezárták.
- Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- a 121-es km-nél az M4-es autóút építéséhez kapcsolódó aszfaltozás miatt a főváros felé tartók csak egy sávon haladhatnak.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.
A Tisza középső szakaszán,
- a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,
- a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.
Programok a Jászkunságban
Időjárás
Szerdán fátyolfelhők szűrte napos időjárásra van kilátás, csapadék nélkül. A nappali felmelegedés erősödik: délután már 15-20 fok várható. Élénk lesz a délnyugati szél.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 553 centiméter, Kisköre-felsőnél 734 centiméter, Kisköre-alsónál -187 centiméter, Szolnoknál pedig -210 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 161 centiméter.
Ügyeletes patikák a Jászkunságban
Szolnokon a Mosoly Patika (Felsőszandai rét 1.), Jászberényben a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg.