Új rendelet Jászladányon: nem költözhet be akárki a településre

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Jászladány megválogatja, hogy ki települhet be a nagyközségbe

Fotó: Illusztráció / Csapó Balázs (MW archív)

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

Cegléd belterületén a 70-es km-nél meghibásodott egy tűzcsap, emiatt Abony felé a külső sávot lezárták.

Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

a 121-es km-nél az M4-es autóút építéséhez kapcsolódó aszfaltozás miatt a főváros felé tartók csak egy sávon haladhatnak.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.

A Tisza középső szakaszán,

a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,

a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

Csütörtökön a többórás napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor is kialakulhat. A hőmérséklet már 20 fok körül alakul.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 550 centiméter, Kisköre-felsőnél 731 centiméter, Kisköre-alsónál -181 centiméter, Szolnoknál pedig -175 centiméter.