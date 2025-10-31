1 órája
Feszült hangulat uralkodott Szolnok legutóbbi közgyűlésén
Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- A polgármester tisztázta: szó sincs összeomlásról a mezőtúri kórházban, ez történik valójában
- Még az államtitkár is meglepődött, mikor meglátta az új tiszafüredi óvodát – videóval, galériával
- Heves vita robbant ki Szolnokon az akkuipari beruházások miatt – így szavazott a közgyűlés – galériával
- Szolnok letörte a frizura inflációt, a helyi fodrászok csak mosolyognak a felmérésen
- Magyar Péter belebukhat az újabb adóemelési botrányba
- A nagymamák kedvenc időtöltésének hódol a legszebb mosolyú világsztár
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton
- Cegléd belterületén a 70-es km-nél meghibásodott egy tűzcsap, emiatt Abony felé a külső sávot lezárták.
- Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- a 121-es km-nél az M4-es autóút építéséhez kapcsolódó aszfaltozás miatt a főváros felé tartók csak egy sávon haladhatnak.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.
A Tisza középső szakaszán,
- a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel,
- a Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.
A hétvégi kamiontilalom november 1-jén szombaton 8 órától, november 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
Programok a Jászkunságban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Időjárás
A köpönyeg.hu szerint, pénteken a párásság megszűnése után rétegfelhők mellett napsütésre is számíthatunk. Nem lesz eső. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet. a többórás napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor is kialakulhat. A hőmérséklet már 20 fok körül alakul.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 550 centiméter, Kisköre-felsőnél 731 centiméter, Kisköre-alsónál -175 centiméter, Szolnoknál pedig -162 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 162 centiméter.
Ügyeletes patikák a Jászkunságban
Szolnokon a PatikaPlus Gyógyszertár (Pelikán) (Ady Endre út 15.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (NThököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Jászkürt u. 1.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg.
Tiszafüreden megépült az ország egyik legszebb óvodája – az államtitkár is csak ámult