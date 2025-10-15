2 órája
Szívügye az erdő- és vadgazdálkodás összhangja, amiért most elismerést kapott a NEFAG Zrt. vezérigazgatója
Odaadó munkáját ismerték el. A Magyar Természeti- Vadászati Örökségért Érdemkereszt kitüntetést vehette át Fehér Sándor, a NEFAG Zrt. vezérigazgatója.
Kitüntették a NEFAG Zrt. vezérigazgatóját
A 2025-ös Országos Vadásznapon, a Magyar Természeti- Vadászati Örökségért Érdemkereszt kitüntetést vehette át Fehér Sándor, a NEFAG Zrt. vezérigazgatója.
A kitüntetést az Agrárminisztérium, az Országos Magyar Vadászkamara, az Országos Magyar Vadászati Védegylet és a Nimród Vadászújság adományozta, a vadgazdálkodásban, a vadászati közéletben, az ágazati érdekképviseletben szerzett érdemek elismeréseként, továbbá az erdő-és vadgazdálkodás összhangjának megteremtése érdekében kifejtett erőfeszítésekért.
Fehér Sándor elismert és hiteles vezető
Amint írják: a békéscsabai születésű Fehér Sándor a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán szerzett mérnöki diplomát, pályafutása kezdetétől a Nefag Zrt. munkatársa.
Erdész- és vadász szaktekintély. Szakmai elkötelezettsége, stratégiai szemlélete, együttműködési hajlandósága, magas szintű kommunikációs-, valamint emocionális kompetenciái miatt elismert és hiteles vezető.
Tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a vadászati hagyományok megőrzésére, a szakmai érdekképviselet erősítésére, elhivatott munkásságával jelentős mértékben hozzájárul a térségi és országos vadgazdálkodás fejlődéséhez.
