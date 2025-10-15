október 15., szerda

Fehér Sándor érdemkeresztje

23 perce

Szívügye az erdő- és vadgazdálkodás összhangja, amiért most elismerést kapott a NEFAG Zrt. vezérigazgatója

Címkék#Fehér Sándor#NEFAG Zrt#Országos Magyar Vadászkamara#Országos Magyar Vadászati Védegylet#elismerés

Odaadó munkáját ismerték el. A Magyar Természeti- Vadászati Örökségért Érdemkereszt kitüntetést vehette át Fehér Sándor, a NEFAG Zrt. vezérigazgatója.

Szoljon.hu

Elismerést kapott a NEFAG Zrt. vezérigazgatója. Cikkünkből kiderül, milyen kitüntetést kapott a szolnoki székhelyű cég vezetője.

NEFAG Zrt. vezérigazgató elismerés
A Magyar Természeti- Vadászati Örökségért Érdemkereszt kitüntetést vehette át Fehér Sándor, a NEFAG Zrt. vezérigazgatója (balra)
Forrás: NEFAG Zrt.

Kitüntették a NEFAG Zrt. vezérigazgatóját

A 2025-ös Országos Vadásznapon, a Magyar Természeti- Vadászati Örökségért Érdemkereszt kitüntetést vehette át Fehér Sándor, a NEFAG Zrt. vezérigazgatója.
A kitüntetést az Agrárminisztérium, az Országos Magyar Vadászkamara, az Országos Magyar Vadászati Védegylet és a Nimród Vadászújság adományozta, a vadgazdálkodásban, a vadászati közéletben, az ágazati érdekképviseletben szerzett érdemek elismeréseként, továbbá az erdő-és vadgazdálkodás összhangjának megteremtése érdekében kifejtett erőfeszítésekért.
A jó hírről a társaság illetékesei adtak hírt hivatalos oldalukon.

Fehér Sándor elismert és hiteles vezető

Amint írják: a békéscsabai születésű Fehér Sándor a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán szerzett mérnöki diplomát, pályafutása kezdetétől a Nefag Zrt. munkatársa. 
Erdész- és vadász szaktekintély. Szakmai elkötelezettsége, stratégiai szemlélete, együttműködési hajlandósága, magas szintű kommunikációs-, valamint emocionális kompetenciái miatt elismert és hiteles vezető.
Tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a vadászati hagyományok megőrzésére, a szakmai érdekképviselet erősítésére, elhivatott munkásságával jelentős mértékben hozzájárul a térségi és országos vadgazdálkodás fejlődéséhez.
Szakmai tevékenységéről további részleteket is közölt a társaság, a kitüntetett vezérigazgató munkásságáról itt olvashatnak.

 

